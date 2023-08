dinsdag 22 augustus 2023 om 09:41

Novo Nordisk blijft wielerploeg sponsoren tot tenminste 2026

Team Novo Nordisk zal ook de komende jaren nog in het profpeloton te zien zijn. Farmaceut Novo Nordisk, de hoofdsponsor van de ploeg, heeft het contract met drie jaar verlengd. Bij Team Novo Nordisk rijden louter renners met diabetes.

Het team is een manier om diabetes, ook wel suikerziekte, internationaal onder de aandacht te brengen. Het bestaat sinds 2012. “We hebben al een decennium van succes en levens veranderende momenten achter ons met de geweldige partner Novo Nordisk”, zegt Phil Southerland, de teammanager en medeoprichter van Team Novo Nordisk op de ploegsite. “Dat we nog drie jaar positieve inspiratie kunnen geven aan mensen met diabetes is fantastisch. Het zal spectaculair worden.”

Op het rooster van Novo Nordisk staan twee renners met een Nederlands vlaggetje achter hun naam: Gerd de Keijzer en Jan Dunnewind. Ook Matyáš Kopecký is onderdeel van het team. Kopecký komt uit voor Tsjechië, maar groeide op in Leiden. De 20-jarige renner behaalde dit jaar al de nodige ereplaatsen, waaronder een twaalfde plaats in de Scheldeprijs en een tiende plek in een etappe van de Ronde van Polen. In die Ronde van Polen sprak WielerFlits uitgebreid met hem, ook over Team Novo Nordisk.