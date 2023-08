Matyas is de volgende Kopecky aan het firmament: “Diabetes remt mijn prestaties en ambities niet”

Interview

Lotte Kopecky behoort tot de beste wielrensters ter wereld, maar ze is niet de enige Kopecky die naam maakt in het peloton. De Nederlands-Tsjechische wielerfamilie Kopecký heeft maar liefst drie telgen die op het punt van doorbreken staan. Tomáš (23) deed dat bij ABLOC en nu bij Tour de Tietema-Unibet, zus Julia (18) rijdt voor het U23-team van AG Insurance-NXTG, maar de enige prof is Matyáš (20) bij Novo Nordisk. Hij behaalde deze week zijn eerste top-10 in de WorldTour. Een kennismaking met Matyáš Kopecký.

De vierde etappe van de Ronde van Polen 2023 zal hij zich nog lang herinneren. “Een top-10 in een WorldTour-wedstrijd, dat is voor mij een kinderdroom die uit is gekomen. Het was mega hectisch, maar iedereen was fris in de laatste 20 kilometer. Dan wordt het duwen en trekken. Het ging heel goed en ik kwam goed vooraan te zitten. In de laatste bocht zat ik op de limiet om op te schuiven, maar dat is gelukt en zo resulteerde het in een tiende plek”, blikt hij terug.

En zo stond hij opeens, als jongeling van het kleine ProTeam Novo Nordisk, tussen mannen als Olav Kooij en Tim Merlier in de top-10. “Dat is echt een droom. Ik kijk al heel lang op tegen die mannen, en eigenlijk nog steeds. Om er tussen te rijden, is al heel speciaal. Om mij er dan ook tussen te mengen, dat geeft een machtig gevoel en maakt me heel erg trots”, aldus Kopecký.

Diatbetes type-1

Vanuit het Belgische juniorenteam Acrog-Balen maakte Matyáš Kopecký begin 2022 zijn debuut bij Novo Nordisk. “Maar toen zat ik nog op de middelbare school, dus het was trainen en school combineren. Toen leefde ik niet als prof. Nu heb ik grote stappen gezet, zeker op het duurvermogen. Ik kom veel frisser in de finale en hoopvol voor de toekomst.”

Rijden bij Novo Nordisk, dat mag niet zomaar. “Al onze renners hebben diabetes type-1. Je kan alleen dan bij onze ploeg rijden. Het is een ploeg met een speciale boodschap, om te laten zien dat diabetes je niet hoeft te stoppen van een actieve leefstijl. Dat is het achterliggende doel van de ploeg. Maar het wielrennen is ook wel mijn doel”, benadrukt Kopecký.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het afweersysteem het lichaam aanvalt. Normaal ruimt het afweersysteem alleen ziektes op. Maar bij sommige mensen vernielt het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken, in de alvleesklier. Dan heb je diabetes type 1. Zonder de stof insuline kun je niet leven, want die regelt je bloedsuiker. Als je diabetes type 1 krijgt, stopt je lichaam met insuline maken. Vanaf dat moment moet je zelf insuline spuiten, of een insulinepomp dragen. Bron: Diabetesfonds.nl

“Dit seizoen is tot nu toe heel goed verlopen. Ik heb een paar mooie uitslagen gereden, met top-10-plekken in de Omloop van het Hageland (tiende) en de Ronde van Hongarije (achtste in etappe 1)”, blikt hij terug. Ook was hij twaalfde in de Scheldeprijs en zestiende in de Ronde van Drenthe. “Ik merk dat het beter en beter gaat, het zijn wel de vlakkere wedstrijden. Bergop is niet helemaal mijn ding, maar dat is mijn postuur ook niet. Ik hoop dat ik die lijn dan doortrekken.”

‘Hoop stap hogerop te zetten, vooral op omkadering’

Met dergelijke uitslagen is het niet gek als grotere profploegen toenadering zoeken tot de 20-jarige Kopecký. De vraag is: vormt zijn diabetes daarbij een probleem? “Wat mij betreft niet. Het remt mij ook zeker niet af in mijn sportieve prestaties. We weten nooit hoe goed ik zou zijn als ik het niet had gehad. Als je het goed onder controle hebt, is het absoluut geen nadeel. Ik denk juist dat het een mooi verhaal met zich meebrengt. Ik ben blij hier, maar hoop dit jaar of volgend jaar een stap hoger te zetten.”



Kopecký bevestigt dat hij in gesprek is met meerdere teams voor 2024. “Maar ook met mijn eigen ploeg, want met het programma dat wij rijden kan ik de komende een, twee jaar grote stappen blijven zetten. Maar ik wil op omkadering ook een stap omhoog zetten, op gebied van hoogtestages. Dat kan ik zelf doen, maar als dat vanuit een ploeg wordt ondersteund, is dat een grote plus”, legt hij uit.

“WorldTour is wel het grote hoofddoel. Dat is een droom voor veel jonge renners, maar ik heb wat dat betreft geen haast. Er zijn goede ProTeams, dus ik heb het niet direct over een WorldTour-ploeg”, geeft hij aan. Met broer Tomáš, die vorige week nog een rit won in Kreiz Breizh Elites, bij het ambitieuze Tour de Tietema-Unibet is de link snel gelegd met dat aanstaande ProTeam. “Dat wordt wellicht een concurrent”, lacht hij. “Of hij mijn ploeggenoot wordt, weet ik nog niet.”

“Ik vind het heel leuk dat hij met zijn ploeg ook ProTeam wordt. Dat is een heel mooi project en hij zit er echt op zijn plek. Ik vind het heel leuk om te zien dat mijn broer ook die stap maakt.”

Geen plek op WK: “Heb meer dan genoeg laten zien”

Na de Ronde van Polen wacht nog een druk najaar voor Matyáš Kopecký bij Novo Nordisk. Het WK bij de beloften in Glasgow moet hij echter missen. “Het WK ga ik helaas niet rijden. Ik weet niet waarom ik niet ben geselecteerd. Dat is een keuze van de Tsjechische bond. Ik denk dat ik meer dan genoeg heb laten zien om wel te rijden in de U23-categorie, maar die keuze is niet aan mij”, zegt hij enigszins gefrustreerd.

“Los daarvan rijd ik nog de Ronde van Denemarken. Dat is een grote koers voor onze ploeg, met een Deense hoofdsponsor. Daarna rijd ik nog de Maryland Classic en de twee WorldTour-wedstrijden in Canada. Dan hoop ik het EK te rijden, maar ook dat zal een vraagteken zijn.”