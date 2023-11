dinsdag 28 november 2023 om 16:12

‘Nooit vraagtekens geweest: Mathieu van der Poel gaat mountainbiken op Olympische Spelen 2024’

Podcast Een aantal dagen na zijn glansrijke wereldtitel op de weg, pakte Mathieu van der Poel in Schotland ook het WK mountainbike mee. Een harde valpartij in de beginfase met een opgave tot gevolg, deed de buitenwereld vraagtekens plaatsen bij zijn deelname aan de Olympische Spelen. Ongegrond, zo blijkt in de WielerFlits Podcast.

Een paar weken na het Test Event eind september in Parijs staken er een aantal geruchten de kop op die stelden dat de kopman van Alpecin-Deceuninck het mountainbiken op de Olympische Spelen 2024 zou laten voor wat ze was. Het wegparcours is immers ook op zijn lijf geschreven. “Maar over dat mountainbiken is geen twijfel geweest”, zegt Youri. Maxim stelt dat de kans op goud er ook op de weg ligt. “Volgens mij heeft Mathieu dat zelf ook weleens gezegd en die mening deel ik ook: de kans op mountainbike-goud is groter. Daar wint quasi-altijd de beste.”

En dat is op de weg minder het geval, gezien de rare regels die daar gelden. Komende maand begint hij aan zijn crosswinter en de verwachting is dat snel daarna ook zijn wegprogramma bekend is. “Waarin hij dan opnieuw niet een Tour de France volledig in de schijnwerpers zal rijden”, denkt Maxim. “Dat is voor het vierde jaar op rij: in 2021 stapte hij eerder af vanwege de Spelen in Tokio, in 2022 gaf hij al vroeg op omdat het geen zin had om verder te rijden en afgelopen jaar reed hij vooral in dienst van Jasper Philipsen. En ook volgend jaar stapt hij dan eerder af.”

Dat is althans de verwachting. Youri schetst zijn mogelijke programma: “Na het WK veldrijden zien we hem even niet in koers. Ik vermoed dat hij Strade Bianche overslaat en via Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico toewerkt naar de klassiekers, van Milaan-San Remo tot en met Parijs-Roubaix. En dat hij er daarna weer even tussenuit gaat. Het voordeel van de MTB-kalender is dat de eerste Wereldbekers in Europa pas eind mei zijn, normaal is dat begin mei. Hij kan zich dus gedegen voorbereiden, waarna hij in mei en juni drie Wereldbekers kan doen. Daarna de Tour tot de eerste rustdag, uitstappen daags na de gravelrit. Daarna heb je nog drie weken tot de Spelen.”

Of dat te combineren valt met de weg? Luister het MTB-deel van de podcast vanaf 0.50 minuten

