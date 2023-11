Youri IJnsen • dinsdag 21 november 2023 om 17:57

Nederland met slechts drie mannelijke wegrenners op de Olympische Spelen 2024

De UCI heeft vorige week alle nationale bonden op de hoogte gebracht die zich geplaatst hebben voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Landen mogen maximaal vier renners afleveren op basis van de behaalde quotaplekken. Dat is het geval voor België. Nederland moet het met een renner minder doen. WielerFlits maakt het overzicht.

De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout mag dus met slechts drie mannelijke wegrenners naar de Spelen. “Qua tactiek ben je dan redelijk snel uitgespeeld. Omdat het peloton maar negentig renners groot is, is het moeilijk om te controleren. Tenzij vijf of zes landen geen andere optie hebben dan een massasprint. Dat geeft een rare draai. Misschien gaan we wel met drie kopmannen daar naartoe, dat is meer dan anders een optie. Mathieu van der Poel krijgt altijd een extra ster vanwege zijn afmaakkwaliteit. Van hem hebben we er geen twee”, vertelde Moerenhout eerder aan dit platform.

Plaatsing

In totaal mogen negentig renners deelnemen aan de wegwedstrijd. De einduitslag van de UCI Nation Ranking van 17 oktober 2023 is daarin leidend. De eerste vijf landen mogen vier renners afvaardigen. De vijf landen daarna ieders drie. Landen die op de plekken elf tot en met twintig eindigden, mogen twee renners naar de Spelen sturen. Alle landen op plek 21 tot en met 45 vaardigen één renner af. Daarmee zijn tachtig van de negentig plekken gevuld op basis van de UCI Nations Ranking 2023.

De overige tien plekken die overblijven, gaan naar de volgende landen: 1) de twee hoogstgeplaatste landen tijdens de wegwedstrijd van het WK die nog geen ticket hadden bemachtigd. 2) de twee hoogstgeplaatste landen tijdens de wegwedstrijd van de Afrikaanse kampioenschappen die nog geen ticket hadden bemachtigd. 3) de twee hoogstgeplaatste landen tijdens de wegwedstrijd van de Aziatische kampioenschappen die nog geen ticket hadden bemachtigd. 3) de twee hoogstgeplaatste landen tijdens de wegwedstrijd van de Pan-Amerikaanse kampioenschappen die nog geen ticket hadden bemachtigd.

Als gastland krijgt Frankrijk twee plekken toegewezen. Plaatsen zij zich via de reguliere route, dan gaan die plekken naar de eerstvolgende natie op de UCI Nation Ranking 2023 die nog geen ticket bemachtigd heeft. In het geval van de WK-wegwedstrijd reed slechts één land een uitslag dat nog geen ticket had bemachtigd. Daarom schuift het overgebleven ticket ook door naar het eerstvolgende land op UCI Nation Ranking 2023 dat nog geen ticket had bemachtigd.

Op basis van de UCI Nations Ranking van 17 oktober 2023

Vier renners (20 renners in totaal)

België

Denemarken

Slovenië

Groot-Brittannië

Frankrijk

Drie renners (15 renners in totaal)

Spanje

Nederland

Italië

Australië

Verenigde Staten

Twee renners (20 renners in totaal)

Zwitserland

Portugal

Colombia

Noorwegen

Duitsland

Oostenrijk

Ierland

Canada

Kazachstan

Nieuw-Zeeland

Eén renner (25 renners in totaal)

Eritrea

Ecuador

Individuele neutrale atleet*

Polen

Letland

Marokko

Tsjechië

Hongarije

Mongolië

Japan

Algerije

Slowakije

Oezbekistan

Luxemburg

Venezuela

Zuid-Afrika

Griekenland

Estland

Turkije

Panama

Oekraïne

Thailand

Argentinë

China

* Renners uit Rusland mogen alleen op individuele basis deelnemen

Op basis van de uitslag op het WK (één renner)

Zweden

Op basis van het Afrikaans kampioenschap (één renner)

Mauritius

Uganda

Op basis van het Aziatisch kampioenschap (één renner)

Zuid-Korea

Iran

Op basis van het Pan-Amerikaans kampioenschap (één renner)

Uruguay

Brazilië

Gerealloceerde plekken (één renner)

Rwanda

Hongkong

Servië