Nog eentje: Uno-X strikt Jonas Hvideberg

Uno-X blijft zeer actief op de transfermarkt. De Scandinavische ploeg heeft nu de transfer van Jonas Hvideberg aangekondigd. De 24-jarige Noor komt over van Team dsm-firmenich en zal tot en met het einde van 2026 in de kleuren van Uno-X koersen.

Hvideberg is overigens geen onbekende voor Uno-X. Van 2018 tot 2021 reed hij al voor de ploeg uit Noorwegen. De eerste drie jaren was dat in de opleidingsploeg, het laatste jaar in het toenmalige ProTeam. Voor Hvideberg is het met andere woorden een blij weerzien.

Uno-X is een van de ploegen die druk bezig is op de transfermarkt. Sinds de officiële opening van het transferseizoen hebben ze al de komst van Magnus Cort en Andreas Leknessund, twee Scandinavische kleppers, aangekondigd.

