Nog meer versterking voor Uno-X: Andreas Leknessund tekent voor drie jaar

Andreas Leknessund heeft een contract getekend bij Uno-X. Een tijd geleden bracht WielerFlits het nieuws al dat het Noorse talent zijn huidige ploeg, Team dsm-firmenich, zou verlaten en zou terugkeren naar zijn oude nest. Leknessund zal tot en met 2026 koersen bij zijn nieuwe ploeg.

Leknessund genoot zijn opleiding als renner bij Uno-X. Van 2018 tot 2020 was hij namelijk actief bij de de Noorse opleidingsploeg van Uno-X. Een jaar later, in 2021 dus, tekende hij een contract bij het toenmalige Team DSM. Leknessund zal in totaal drie jaar gekoerst hebben bij die Nederlandse ploeg.

Bij Uno-X komt Leknessund natuurlijk heel wat landgenoten tegen. Onder meer Alexander Kristoff, Rasmus Tiller en Søren Wærenskjold zullen volgend jaar ploeggenoot worden van de 24-jarige Leknessund. Daarnaast zal hij ook bijvoorbeeld Magnus Cort tegenkomen. Die transfer is dinsdagochtend bevestigd.

