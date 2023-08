Magnus Cort tekent voor drie jaar bij Uno-X

Het is 1 augustus, en dat betekent dat wielertransfers vanaf vandaag officieel bekendgemaakt mogen worden! Uno-X was er vanochtend vroeg bij om de komst van Magnus Cort aan te kondigen. De 30-jarige Deen heeft zich aan het Noorse ProTeam verbonden tot eind 2026. Hij komt over van EF Education-EasyPost.

Noorse media meldden eerder al dat Cort EF Education-EasyPost zou verruilen voor Uno-X. De ervaren Cort was de laatste jaren zeer succesvol in Amerikaanse dienst. Zo won hij liefst vier etappes in de Vuelta a España, een rit in de Tour de France en was hij dit jaar nog de beste in de tiende etappe van de Giro d’Italia. Na vier seizoenen in dienst van EF, kiest de veelzijdige coureur nu dus voor een nieuw Noors avontuur.

Uno-X, de nieuwe werkgever van Cort, is de laatste jaren bezig aan een gestage ontwikkeling. De formatie deed deze zomer voor het eerst mee aan de Tour de France. Bij de volgende WorldTour-cyclus in 2026 willen de troepen van teammanager Jens Haugland doorstoten naar het hoogste niveau.