Tour 2021: Tadej Pogacar wint tijdrit naar Laval, Van der Poel behoudt het geel

Tadej Pogačar heeft een belangrijke slag geslagen in de strijd om het algemeen klassement van de Tour de France. In Laval won de Sloveen van UAE Emirates de individuele tijdrit en deelde daarmee een geweldige tik uit aan de concurrentie. Mathieu van der Poel wist zijn verlies knap te beperken en behield het geel.

Na vier dagen werd de regio Bretagne au revoir gezegd en ging de Tour verder in de Mayenne. In Changé stond het startpodium voor een individuele tijdrit naar Laval. Daarin werden verschillende korte klimmetjes met langere stukken vals plat afgewisseld. Toch was het een parcours dat voor echte specialisten was gemaakt. Mannen als Wout van Aert, Stefan Küng en Stefan Bissegger, die dit jaar al een tijdrit won in Parijs-Nice, werden bij de topfavorieten voor de etappezege gerekend. Daarnaast was het de vraag of Mathieu van der Poel het geel aan het eind van de dag nog om de schouders had. Hij zou rijden met wielen die ook door INEOS Grenadiers worden gebruikt.

Grøndahl Jansen trapt de tijdrit af

Amund Grøndahl Jansen, die vorig jaar de Tour nog in de kleuren van Jumbo-Visma reed, mocht als de nummer laatst van het klassement de tijdrit aftrappen. De Noor van BikeExchange zette met 37:04 de eerste tijd op de klokken. Lang kon hij niet van de toptijd genieten, want Clément Russo ging meteen al sneller. Nog in de eerste ritten ging de snelste tijd vervolgens naar Marco Haller en viervoudig wereldkampioen Tony Martin. De Duitser van Jumbo-Visma tikte af in 35:33. Het bleek de opmaat voor snelle tijden van zijn ploeggenoten Mike Teunissen en Sepp Kuss, die als eerste harder ging dan 48 per uur (33:57).

Harry Sweeny ging nog een stukje sneller. De Australische neoprof van Lotto Soudal reed naar een eindtijd van 33:53. Op dat moment was ook Mikkel Bjerg al hard onderweg. De drievoudige beloftewereldkampioen verbeterde de snelste tijd naar 33:01. Bij Thomas De Gendt kan het dan weer vriezen of dooien, maar op goede dagen kan hij ontzettend hard tijdrijden. Na goede tijden aan de twee tussenpunten kwam de renner van Lotto Soudal uiteindelijk in 33:57 over de streep. De renners hadden al wel wat te maken met nattigheid, maar na twee uur begon het serieuzer te regenen. Onder meer Victor Campenaerts en Jonathan Castroviejo reden over natte wegen.

Even voor half drie ging met Stefan Bissegger weer een kanshebber voor de ritzege van start. Na zeven minuten raakte de Zwitser van EF Education-Nippo in de regen echter in een slip. Zijn fiets ging dwars, maar de wegrenner die ook op de baan uitkomt, wist knap overeind te blijven. Een andere kandidaat voor de overwinning, Brandon McNulty, ging wel tegen het asfalt, moest van fiets wisselen en kon een snelle tijd vergeten. Bissegger herpakte zich goed na zijn slippartij, maar was aan de aankomst niet sneller dan Bjerg, die al lange tijd in de hotseat zat. De Zwitser klokte met 33:22 voorlopig de tweede tijd.

Het wordt weer wat droger

Bjerg zag de ene na de andere renner tekortkomen, ook zijn landgenoot Magnus Cort. De Deen van EF Education-Nippo, wel vaker goed in lastige tijdritten, kwam echter sterk voor de dag en moest slechts zes seconden toegeven. Daarmee was hij sneller dan zijn ploeggenoot Bissegger. Inmiddels werd het weer wat droger en gingen ook de tijden aan het eerste tussenpunt omhoog. Eerst was Mattia Cattaneo na 8,8 kilometer sneller dan Bjerg, Neilson Powless deed er daarna nog een schepje bovenop. Maar waar Powless vervolgens veel tijd verloor, hield Cattaneo stand en na een sterk slot en 32:55 als eindtijd nam hij de plaats in de hotseat over.

Lang zou Cattaneo niet boven aan de uitslagenlijst staan. Europees kampioen Stefan Küng was bij de tussenpunten namelijk een pak sneller en aan de streep verpulverde hij met 32:19 de tijd van de Italiaan van Deceuninck-Quick-Step. De Zwitser van Groupama-FDJ ging daarmee als eerste sneller dan 50 per uur gemiddeld. Küng won al weleens een ploegentijdrit in Cholet met BMC in de Tour, maar individueel succes behaalde hij nog niet. Nu had hij alvast goede kaarten voor de etappeoverwinning, maar na hem moest nog een hele rits renners over de streep komen in Laval.

Jonas Vingegaard en Kasper Asgreen konden ondanks een sneller begin Küng niet uit de hotseat verdrijven. Vingegaard werd de voorlopige nummer twee, Asgreen de nummer drie. Daarna was het wachten op de binnenkomst van Primož Roglič en Geraint Thomas, die de afgelopen dagen al hard tegen de grond gingen. Roglič reed ondanks al zijn verwondingen een goede tijdrit en zette 32:44 op de klok; Thomas deed ruim een halve minuut langer over zijn tijdrit en liet een eindtijd van 33:18 opschrijven. Rigoberto Urán, die op een ander parcours een knappe tijdrit reed in de Ronde van Zwitserland, nestelde zich met 33:08 tussen beide renners.

Intussen waren alle renners onderweg. Tadej Pogačar, de titelverdediger in Frankrijk, gaf zowel bij het eerste als het tweede tussenpunt een belangrijk signaal af aan de tegenstand. Nadat hij na 8,8 kilometer met 10:38 de snelste tijd klokte, was hij na 17,2 kilometer met 20:04 weer het snelst. In de tussentijd was Mathieu van der Poel ook goed onderweg. De geletruidrager ging bij het eerste en tweede tussenpunt gelijk op met Wout van Aert. Na 27,2 kilometer zat de tijdrit voor Pogačar erop. De Sloveen zette de tijd stil op 32:00 en haalde hard uit naar de concurrentie. Toen moesten alleen Wilco Kelderman, Van Aert, Richard Carapaz, Julian Alaphilippe en Van Aert nog finishen.

Kelderman reed een tegenvallende tijdrit en eindigde buiten de top-20. Van Aert moest vervolgens een halve minuut toegeven op Pogačar en daarmee werd Vingegaard verrassend de beste renner van Jumbo-Visma in de uitslag. Carapaz kwam in 33:44 over de aankomst en was daarmee net iets sneller dan Kelderman. Alaphilippe moest er flink voor knokken in zijn ‘gewone’ tenue van Deceuninck-Quick-Step en zou niet net als twee jaar geleden een tijdrit in de Tour winnen. Van der Poel wist zijn verlies ten opzichte van Pogačar knap binnen de perken te houden. Met 32:31 en een vijfde eindtijd verdedigde hij zijn gele trui.