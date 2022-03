Nils Eekhoff toch op tijd fit voor komende Vlaamse kasseiklassiekers

Nils Eekhoff leek het grootste deel van het klassieke voorjaar te moeten missen wegens een hersenschudding, maar de 24-jarige Nederlander is toch op tijd wedstrijdfit voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Eekhoff heeft dit seizoen nog maar drie wedstrijddagen achter zijn naam staan.

De Omloop Het Nieuwsblad moest Eekhoff missen na een, achteraf gebleken, vals-positieve coronatest. Een dag later mocht hij wel starten in Kuurne-Brussel-Kuurne en werd hij zestiende. Parijs-Nice opende hij met een veertiende plek, maar op de tweede dag ging hij hard onderuit. De beloftevolle Nederlander moest vervolgens gas terugnemen wegens een hersenschudding en het klassieke voorjaar leek in het water te vallen.

Leek, want Eekhoff maakt toch gewoon deel uit van de selecties voor Dwars door Vlaanderen van aankomende woensdag en de Ronde van Vlaanderen op zondag 3 april. In Dwars door Vlaanderen krijgt hij het gezelschap van kopmannen Søren Kragh Andersen en John Degenkolb, sprinters Alberto Dainese en Cees Bol, Niklas Märkl en Joris Nieuwenhuis.

In de Ronde van Vlaanderen rekent Team DSM dus op Eekhoff, Degenkolb, Nieuwenhuis, Nico Denz, Jonas Iversby Hvideberg, Casper Pedersen en Kevin Vermaerke. Søren Kragh Andersen slaat de Ronde van Vlaanderen over ter faveure van de klimklassiekers.