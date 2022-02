Nils Eekhoff niet van start in Omloop Het Nieuwsblad door positieve coronatest

Team DSM heeft via hun Twitter laten weten dan Nils Eekhoff niet aan de start zal staan van de Omloop Het Nieuwsblad van vandaag. De Nederlander heeft positief getest op corona nadat hij deze ochtend een zelftest nam.

Nadat Tim Wellens en Sep Vanmarcke moesten afhaken door ziekte, moet Eekhoff dat nu dus doen door corona. Op voorhand werd de renner van Team DSM vooruitgeschoven als een van de kopmannen, samen met onder meer Duitser John Degenkolb.

Degenkolb, Nikias Arndt, Søren Kragh Andersen, Marius Mayrhofer, Jonas Iversby Hvideberg en Leon Heinschke zijn de zes renners die in koers zullen zijn deze middag. De start wordt in Gent rond 11.15 uur gegeven, de aankomst in Ninove wordt verwacht rond 16.15 uur.

After testing positive on a routine lateral flow self test this morning, @nilseekhoff won't start #OHN22 for us today. See you back out on the road soon, Nils! 💪🏼 pic.twitter.com/Zu5IwqJpxY

— Team DSM (@TeamDSM) February 26, 2022