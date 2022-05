Nikolas Maes na crash: “Dit is moedwillig iemand tegen de grond rijden”

Ploegleider van Lotto Soudal Nikolas Maes is zeer verbolgen na de val van Arnaud De Lie. De Belgische sprinter kwam ten val in de laatste meters van de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerke. “De Lie is naar het ziekenhuis overgebracht en zal in de tweede etappe niet van start gaan”, vertelde Maes aan Het Nieuwsblad.

Dat de ploegleider niet blij is met het manoeuvre van Sam Welsford, is zeer duidelijk. “Als dit niet moedwillig iemand tegen de grond rijden is, dan ken ik er niets meer van. Als iemand sneller is, moet je hem laten passeren en niet proberen tegen te houden. Dat ze hun plan trekken voor de resterende massaspurten. Vandaag waren we de enige ploeg die wilde rijden en dat gebeurt dit”, aldus Maes vlak na de finish.

“Arnaud (De Lie, red.) is naar het ziekenhuis overgebracht en zal in de tweede etappe niet van start gaan. We hebben een klacht ingediend.” Wellicht heeft deze klacht er mede voor gezorgd dat Welsford uiteindelijk werd gedeclasseerd door de organisatie, waardoor Arvid De Kleijn als winnaar werd afgeroepen.