Sam Welsford gedeclasseerd, winst voor Arvid de Kleijn in Vierdaagse van Duinkerke

Update

Arvid de Kleijn heeft de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Aanvankelijk had Sam Welsford de rit gewonnen, maar de de renner van Team DSM werd gedeclasseerd door een manoeuvre in de massasprint. Onder meer Arnaud De Lie kwam zwaar ten val in de laatste meters voor de finish. Nederlander De Kleijn is vanzelfsprekend de eerste leider in het algemeen klassement.

De eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke startte vanmiddag in – jawel, zoek het niet te ver – Duinkerke. De renners kregen in totaal 161,1 kilometer voorgeschoteld. Onderweg moesten ze drie heuvels beklimmen, maar deze waren zeker niet te zwaar.

De eerste ontsnapping van de dag werd al na enkele kilometers gevormd. Cyril Barthe (B&B Hotels-KTM), Evaldas Siskevicius (Go Sport Roubaix-Lille Métropole) en Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) waren de renners in kwestie. Het drietal kreeg een dikke minuut van het peloton, waar Lotto Soudal zich meteen op kop zette. De Belgische ploeg had duidelijk zijn zinnen gezet op deze etappe, ze lieten de kopgroep niet ver wegrijden.

Nieuwe kopgroep

De koplopers voelden dan ook dat ze niet veel voorsprong kregen, ze lieten zich terug inrekenen op ruime afstand van de finish in Aniche. Nadien volgden er om de haverklap nieuwe aanvallen, onder meer de mannen van Bingoal Pauwels Sauces WB, Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix waren zeer bedrijvig.

Uiteindelijk waren het wederom drie renners die wegreden. Met Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix), Gijs Van Hoecke (AG2R Citroën) en Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) reden er drie Belgen aan de kop van de koers. Het drietal kreeg ongeveer 30 seconden voorsprong op het peloton, waar Lotto Soudal ondertussen hulp kreeg van onder meer Team DSM. Dat er ging gesprint worden om de zege in de openingsrit van de Quatre jours de Dunkerque leek het meest waarschijnlijke scenario.

Gilbert aan kop van het peloton

Bij het aansnijden van de twee laatste lokale rondjes van tien kilometer, groeide de voorsprong van de vluchters even tot 45 seconden, mede door het afstopwerk van Alpecin-Fenix. Lotto Soudal had dit door, en zette al snel terug een renner op kop. Niet zomaar een renner, het was Philippe Gilbert die het gat naar de koplopers probeerde te dichten. De winnaar van vier Monumenten kreeg hulp van de renners van Burgos-BH, TotalEnergies en Team DSM.

Met de gebundelde krachten reden de sprintersploegen het gat naar de sterke koplopers dicht. Op drie kilometer van de streep werd de laatste vluchter, Taminiaux, gegrepen. Vervolgens was de aanloop naar de finish in Aniche ontzettend chaotisch.

Zware val aan de finish

In de sprint was het Sam Welsford die van ver zijn sprint aanzette, de Australiër kreeg al snel Arnaud De Lie en Daniel McLay naast zich. De Lie probeerde tussen Welsford en McLay te duiken, maar dat was niet mogelijk. De jonge Belg ging hard tegen het asfalt en nam meerdere renners in zijn val mee.

De winst in de eerste etappe – we zouden het haast vergeten – was voor Welsford van Team DSM. De tweede plaats ging naar Nederlander Arvid de Kleijn, Jason Tesson kwam als derde over de streep.

Update: 3 mei om 16:42 uur

De organisatie van de Vierdaagse van Duinkerke heeft de beslissing genomen om Sam Welsford te declasseren. Hierdoor is Arvid de Kleijn de nieuwe winnaar van de eerste rit, landgenoot Nils Eekhoff schuift op naar de derde plaats. Ondertussen heeft Lotto Soudal op Twitter laten weten dat Arnaud De Lie naar het ziekenhuis is gebracht, waar hij verder zal onderzocht worden.