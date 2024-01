zondag 28 januari 2024 om 16:54

Nieuwenhuis en Ronhaar op podium in Hoogerheide: “Weinig twijfel wie WK-kopman is”

Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar mochten zondag mee met Mathieu van der Poel op het podium van de Wereldbeker Hoogerheide. Allebei de Nederlanders van Baloise Trek Lions kenden een slechte cross in Benidorm vorige week, maar herpakten zich. “Dit doet toch wel veel deugd”, vertelt Nieuwenhuis na afloop in het flashinterview.

“Als je niet goed rijdt in Benidorm, dan begin je te twijfelen. Ik heb een druk seizoen gehad, maar blij dat het vandaag goed komt”, legt Nieuwenhuis uit nadat hij dertiende werd in Spanje. “Bij mij speelde de warmte ook parten daar, dan ga ik over mijn toeren. Vandaag was het kouder en dan lukt het wel.”

Voor Ronhaar viel de uitslag aan de Spaanse kust nog meer tegen. “Heel mijn seizoen is supergoed geweest en als je dan zestiende wordt in Benidorm, is dat deuk in het moraal. Dat is niet heel chill. Maar vandaag heb ik laten zien dat het er nog in zit.”



In Hoogerheide reden Nieuwenhuis en Ronhaar nog tégen Mathieu van der Poel, maar volgende week op het WK in Tábor zijn ze ploegmaats in het oranje. “Dat is ook wel prettig, want er gaat veel aandacht naar hem. Wij kunnen in de luwte mee. Het is duidelijk wat we aan hem hebben, we hebben weinig twijfel wie de kopman en de favoriet is. Dat is wel prettig”, stelt Nieuwenhuis. “Podium is echt waar ik voor ga.”

“Het is heel simpel”, vult Ronhaar aan. “Hij is 10% beter dan wij. Wij kunnen mekaar wel wat helpen bij de start, maar zolang Mathieu in vorm is, moet hij zijn eigen ding doen. Wij kunnen dan niet zoveel doen. Het WK blijft een speciale dag, je moet zorgen dat je klaar bent. De conditie is goed en er kunnen nog een procentje of twee bij. Hopelijk sta ik op het podium volgende week.”