zondag 28 januari 2024 om 16:13

Mathieu van der Poel soleert naar zege in Wereldbeker Hoogerheide na late aanval

Mathieu van der Poel heeft zondag de overwinning gegrepen in de Wereldbeker Hoogerheide, maar heel makkelijk ging dat niet voor de wereldkampioen. Pas in de voorlaatste ronde plaatste de Nederlander zijn beslissende demarrage, waarin hij alles op alles moest zetten om Thibau Nys te lossen. Nadat in de achtergrond de veer brak, kon Van der Poel naar de zege soleren in de naar zijn vader vernoemde GP Adrie van der Poel.

Een incidentrijke start op de Scheldeweg in Hoogerheide. In alle hectiek kwam Witse Meeusen, die het WK mag rijden als Eli Iserbyt de Wereldbeker wint, samen met Mees Hendrikx ten val. Zij konden gelukkig verder, net als Europees kampioen Michael Vanthourenhout, die ook betrokken was en terugzakte tot op de veertigste plek.

Vooraan vormde zich in de eerste rondes een grote kopgroep. Wereldkampioen Mathieu van der Poel zat continu goed geplaatst, maar maakte zich zo vroeg in de cross nog niet druk. Mede daardoor kon Vanthourenhout langzaam opschuiven, maar na een nieuwe valpartij op de balken – door een crash van Ryan Kamp – verloor hij weer veel plekken.

Kopgroep van vijf

Onder aanvoering van Iserbyt en Van der Poel vormde zich wel een elitegroep, met daarbij ook Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Thibau Nys. Daarachter vielen al wat gaten. Het was Ronhaar die het tempo bepaald een veel lef toonde, wetende dat hij met twee ploegmaats van Baloise Trek Lions op pad was. Later plaatst ook Nys een versnelling, maar dat zorgde voor niet al te veel schade.

Van der Poel hield zich enige tijd gedeisd. Hij wist een demarrage van Ronhaar te pareren en plaatste in de zesde ronde (van de negen) zelf zijn eerste aanval. Alleen Nys was in staat om die te volgen, waarna Van der Poel de benen wat stilhield en Nieuwenhuis, Iserbyt, Ronhaar en Van der Haar konden terugkomen.

Nys breekt na nieuwe versnelling Van de rPoel

In de voorlaatste ronde koos MVDP hetzelfde moment om aan te vallen, op de licht oplopende strook waar hij zijn power goed kwijt kon. Opnieuw was het Nys die reageerde, maar dit keer ging het wat moeizamer. Van der Poel liet Nys niet tot op zijn wiel komen, waarna de veer brak vlak voor de trappen. Zo was de vogel gevlogen, want bij het ingaan van de slotronde was het gat met Nys al 8 seconden. Iserbyt, Nieuwenhuis en Ronhaar volgden daar op 17 seconden.

Dat Nys junior diep heeft moeten gaan, bleek toen hij even later onderuit ging en zo terugviel in het achtervolgende groepje. De strijd om de tweede plaats werd uiteindelijk gewonnen door Nieuwenhuis, die in de slotfase wist weg te rijden bij de rest. Hij kwam tot op vijf seconden omdat Van der Poel rustig uitbolde naar de streep. Ronhaar werd daarachter derde na een sprint met Nys en Iserbyt. Die laatste stelde daardoor eindwinst in de Wereldbeker veilig.

100ste zege in klassementscross

Voor Mathieu van der Poel is het een mijlpaal in het veldrijden. Het is voor MVDP de honderdste klassementscross die hij wint in de Wereldbeker, Superprestige of de X2O Trofee. Zijn eerste Wereldbeker-zege behaalde hij in 2015, destijds ook in Hoogerheide, op 20-jarige leeftijd.

Wereldbeker Hoogerheide 2024

Uitslag mannen

1. Mathieu van der Poel in 1u02m57s

2. Joris Nieuwenhuis op 5s

3. Pim Ronhaar op 9s

4. Thibau Nys op 9s

5. Eli Iserbyt op 9s

6. Joran Wyseure op 21s

7. Lars van der Haar op 28s

8. Clément Venturini op 38s

9. Felipe Orts op 45s

10. Timon Rüegg op 56s