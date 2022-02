Nieuwe UCI-koers Visit Friesland Elfsteden Race start en finisht in Leeuwarden

Op zondag 6 maart vindt in Friesland een nieuwe UCI 1.2-koers plaats. Deze heet volledig de Visit Friesland Elfsteden Race. De eendagskoers start en finisht in Leeuwarden. Ze zal – net als de legendarische schaatstocht – alle elf de Friese steden aandoen. Dat is goed voor een wielerkoers van 199,2 kilometer en deze is live op tv te zien.

Omrop Fryslân zal rechtstreeks verslag doen van de eendagskoers, alsmede ook van de driedaagse Bloeizone Fryslân Tour (3 tot 5 maart) voor vrouwen. Eurosport verzorgt van beide wedstrijden een samenvatting van anderhalf uur. De mannenkoers is dit jaar dus een UCI 1.2-koers. Het deelnemersveld bestaat uit de UCI Continental teams en ook de opleidingsploegen van de WorldTour-ploegen Jumbo-Visma en Team DSM staan aan het vertrek. De renners rijden de route van de Elfstedentocht in omgekeerde richting. Het parcours zie je hieronder.

De officiële start is bij het WTC Expo, waar op termijn ook het nieuwe stadion van voetbalclub SC Cambuur Leeuwarden moet herrijzen. Vanuit de naastgelegen Elfstedenhal starten normaliter ook de deelnemers van de Tocht der Tochten. De route van de Visit Friesland Elfsteden Race vindt tegen de klok in plaats van de laatste Elfstedentocht, maar nieuw is dat niet. De eerste vier edities én de zevende van de schaatstocht, gingen ook in omgekeerde volgorde: Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Hindelopen, Stavoren, Sloten, IJlst, Sneek en weer terug naar Leeuwarden.

De finish is op de Groningerstraatweg, ter hoogte van Elfstedenfinishboog. Die weg ligt namelijk paralel aan de Bonkevaart, waar steevast de finish van de iconische schaatstocht ligt. Het is voor het eerst sinds 2010 dat er weer een op zichzelf staande wielerkoers in Friesland is. Destijds was dat de Batavus Pro Race (UCI 1.1). Markus Eichler won namens Milram de laatste editie, toen de finish nog bij de scheve kerktoren Oldehove was. Andere winnaars luisteren onder meer naar de namen Kenny van Hummel (2009), Gert Steegmans (2008) en Aart Vierhouten (2006).

Wielerkoers als marketinginstrument

“We zijn heel blij met de sponsoring van Visit Friesland”, stelt organisator Thijs Rondhuis van Courage Events, dat onder meer ook Olympia’s Tour en het NK wielrennen op de VAM-berg organiseert. “We bouwen samen aan een echt Fries evenement. Met deze topwielerwedstrijden laten we de provincie van haar beste kant zien.” Dat komt Bouke Kors van hoofdsponsor Merk Fryslân goed uit: “Friesland beschikt over een van de beste fietsroutenetwerken van Europa. Door deze sponsoring brengen we het unieke netwerk onder de aandacht van onze bewoners en potentiële bezoekers van Fryslân.”