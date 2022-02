Healthy Ageing Tour gaat verder als Bloeizone Fryslân Tour

De Healthy Ageing Tour staat dit jaar onder een nieuwe naam op de kalender. De vrouwenkoers is namelijk omgedoopt tot de Bloeizone Fryslân Tour.

Net als afgelopen jaar bestaat de wedstrijd uit drie dagen. Nieuw is dat alle etappes gaan starten en finishen in Friesland. De ronde begint op 3 maart met een individuele tijdrit over 14,4 kilometer in Surhuisterveen, bekend van het na-Tourcriterium. De tweede etappe voert van Eastermar naar Bakkeveen en gaat gedeeltelijk over Gronings grondgebied. De ontknoping van de ronde vindt op 5 maart in en rond Drachten plaats.

De organisatie kondigde alvast de deelname van de topploegen Trek-Segafredo, Jumbo-Visma en LIV Racing Xstra aan. De wedstrijd wordt dagelijks live uitgezonden op Omrop Fryslân en ook Eurosport gaat in Nederland en België de koers in samenvatting uitzenden. De ronde werd vorig seizoen gewonnen door Ellen van Dijk. In de eindstand ging de tijdritspecialiste Lisa Brennauer en Emma Norsgaard vooraf.

Bloeizone Fryslân Tour 2022 (3-5 maart)

1. Surhuisterveen – Surhuisterveen (ITT, 14,4 km)

2. Eastermar – Bakkeveen (135 km)

3. Drachten – Drachten (137 km)