Nieuwe rondesensatie Juan Ayuso sluit nu al aan bij UAE Emirates

Juan Ayuso mag zich, een dag na zijn eindzege in de Giro d’Italia U23, al een WorldTour-renner noemen. UAE Emirates heeft namelijk besloten om de nog altijd maar 18-jarige Spanjaard nu al bij de selectie te halen. Ayuso zal dit seizoen een voornamelijk Spaans programma afwerken, zo laat manager Matxin Joxean Fernández weten aan AS.

Ayuso tekende in april 2020 een vijfjarig contract bij UAE Emirates. De bedoeling was dat hij in augustus van dit jaar bij het WT-team aansloot, maar UAE Emirates besloot niet langer te wachten en dus maakt Ayuso nu al deel uit van de selectie. De nieuwe rondesensatie zal in de resterende koersmaanden een overwegend Spaans programma afwerken. Volgens Ciclo21 maakt hij op 24 juni zijn debuut in de Giro dell’Appennino.

Zeker is wel dat hij nog geen grote ronde zal betwisten en dus in het najaar niet zal deelnemen aan de Vuelta a España. “Het is geen geheim dat we bij UAE graag met jong talent werken. Juan heeft de perfecte balans tussen fysiek talent en een goede mentale ingesteldheid. Samen met hem én zijn ouders denken we op lange termijn”, liet Joxean Fernández eerder al doorschemeren.

De in de provincie Alicante opgegroeide Ayuso wist met overmacht de Giro d’Italia voor beloften te winnen. De Spanjaard wist in het tenue van Team Colpack Ballan drie etappes te winnen, waaronder de koninginnenrit naar Lago di Campo Moro. In het klassement bleef hij de nummers twee en drie met ruim verschil voor. Ayuso won eerder dit jaar ook al de Trofeo PIVA, Giro del Belvedère en Giro di Romagna.