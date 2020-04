UAE Emirates geeft Spaans juniorenkampioen contract voor vijf jaar donderdag 30 april 2020 om 14:42

Juan Ayuso is in september pas 17 geworden, maar ondanks die jonge leeftijd mocht de Spanjaard deze week toch een krabbel zetten onder een contract voor vijf jaar bij UAE Team Emirates. Ayuso zal wel nog een jaartje rijpen in een continentaal of ProContinentaal team.

Ayuso, afkomstig uit de provincie Alicante, is regerend Spaans juniorenkampioen en mocht ook dit jaar al zes keer juichen. Het levert hem dus een overeenkomst voor vijf jaar bij UAE Team Emirates op, al blijft hij nog een jaartje in een ‘opleidingsteam’ om ervaring op te doen en zo een iets geleidelijkere overstap naar de profs te maken.

“We volgen Juan al lang”, vertelt UAE-teammanager Matxin Fernandez in een persbericht van de ploeg. “En het is geen geheim dat we bij UAE graag met jong talent werken. Juan heeft de perfecte balans tussen fysiek talent en een goede mentale ingesteldheid. Samen met hem én zijn ouders denken we op lange termijn.”

“Nu allrounder, later klimmer”

“We willen hem de tijd en ruimte geven om zich als renner verder te ontwikkelen. Vooralsnog is genieten van het fietsen zijn prioriteit, maar Juan maakt deel uit van het langetermijnproject dat we met Team UAE Emirates uitbouwen. Later dit jaar overleggen en bepalen we nog in welk team (continentaal of ProContinentaal, red) hij volgend seizoen zal aantreden.” Bedoeling is dat hij in augustus van volgend jaar dan bij het WT-team aansluit.

Juan Ayuso noemt zichzelf een allrouder, maar vermoedt dat hij in de toekomst een klimmer zal worden. Vorige winter trok hij mee op oefenkamp met de ploeg en was naar eigen zeggen onder de indruk van de structuur en de sfeer binnen Team UAE. “Ik twijfel er niet aan dat deze ploeg in de nabije toekomst het beste team van de WorldTour wordt.”

Muy contento e ilusionado de poder anunciar que para las próximas 5 temporadas formaré parte del @TeamUAEAbuDhabi . Sin duda, es un sueño cumplido para mi, y me gustaría agradecer a todos los que me habéis ayudado a lo largo del camino. pic.twitter.com/iCE3zRIEGz — Juan Ayuso (@juann_ayuso) April 30, 2020