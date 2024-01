Zeger Schaeken • donderdag 4 januari 2024 om 07:15

Nieuwe rol Adrie van der Poel: “Ik ga niet ineens de mannen rond Mathieu buitensluiten”

Interview Adrie van der Poel kent de veldritwereld ondertussen vanbinnen en vanbuiten. De oud-renner komt al jarenlang naar de crossen, maar dit jaar is dat wel in een nieuwe rol. “Ik heb een stukje overgenomen van de mechaniekers van Mathieu”, vertelde Van der Poel aan WielerFlits.

Van der Poel senior was de laatste jaren steevast een van de mecaniciens in de materiaalpost voor zoon David. Nadat David stopte, verdween die rol natuurlijk. Mathieu dook dan weer laat op het seizoen het veld in, waardoor Adrie dus ook zelf minder op de cross kwam. “In het begin van het seizoen ben ik maar een keer naar de cross gekomen, dat was in Essen. Daar ging ik kijken naar een aantal jeugdrenners. Voor de rest ga ik alleen kijken naar de crossen waar David of Mathieu rijden.”

“Nu David gestopt is, zijn dat er wat minder. Zo ben ik dus minder naar de veldritten gekomen dan anders. Maar ik moet zeggen dat ik het niet echt gemist heb. Ik denk dat het dit jaar al een ondankbaar jaar is geweest door de weersomstandigheden. Als je dan zo’n crossen ziet zoals in Gavere… Daar ga ik niet met veel plezier naartoe, snap je? Maar Zonhoven, Antwerpen en Mol zijn dan weer totaal andere, propere crossen. Dat is gewoon leuk om naartoe te gaan.”

Helpen bij Mathieu

“Niet dat ik me niet vies wil maken ofzo, maar het is allemaal een stukje aangenamer nu.” Adrie is dus nog steeds zeer druk in de weer met het materiaal van Mathieu en andere renners van Alpecin-Deceuninck. “Wat mijn exacte rol is nu ik niet meer in de materiaalpost sta voor David? Ik neem een stukje over naar Mathieu toe. Maar ook de oudere mechaniekers die altijd met Mathieu zijn meegegaan, blijven.”

Zo moet Adrie niet elke cross in de materiaalpost staan, wat hem aan het begin van de crosswinter dus goed is bevallen. “We gaan een beetje om de beurt mee naar de post. Ik ga niet in één keer die mannen rond Mathieu buitensluiten, dat vind ik niet kunnen. Als ik niet in de materiaalpost moet staan, blijf ik gewoon bij de bus of ga ik gewoon wat rondkijken. Ik kan me hier altijd wel bezighouden.”

“Op zich is er voor mij niet al te veel veranderd. We komen nu met de auto naar de cross, dat is wel anders. Voor de rest is het in het algemeen wat makkelijker geworden voor mij. De vorige jaren moesten we vroeger naar de cross komen om alles te installeren, maar dat is niet meer nodig. Dat wordt nu allemaal door de ploeg geregeld. Dat is top”, besloot Adrie.