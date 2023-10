Niels Bastiaens • dinsdag 17 oktober 2023 om 16:17

David van der Poel stopt met wielrennen: “Beter om er een punt achter te zetten”

Interview David van der Poel is na de Sluitingsprijs Putte-Kapellen definitief gestopt als profwielrenner. Dat bevestigt de oudste van de Van der Poel-brothers aan WielerFlits bij de aankomst van de Vlaamse kermiskoers, die vlakbij zijn thuis wordt verreden.

“Waarom ik er juist nu mee stop? Ten eerste omdat ik einde contract was bij de ploeg”, vertelt de 31-jarige coureur, die dit wegseizoen uitkwam voor het Alpecin-Deceuninck Development Team. “We hebben samengezeten om te kijken hoe de ploeg het zag, hoe ik het zag. Zo zijn we er een maand of twee geleden op uitgekomen dat het beter was om er een punt achter te zetten.”

In januari stopte Van der Poel al met crossen, een discipline waarin een zere rug hem lang achtervolgde, maar die had nu geen invloed op zijn beslissing om te stoppen. “Nee, mijn rug speelde me sowieso alleen in het veld écht parten. En die had ik intussen ook weer onder controle. Vorige winter heb ik weer kunnen genieten van het crossen, ook al was het niet in de voorhoede. Ik kon opnieuw de wedstrijden rijden die ik wou, en dat was dit seizoen ook op de weg het geval.”

Geen speciaal afscheid

Maar een speciaal afscheid: dat wilde Van der Poel niet. Voor de start in Putte-Kapellen was het niet eens bekend dat hij zijn fiets aan de haak zou hangen. “Dat is niet hoe ik ben of wat ik wil. Liefst wil ik niet te veel tamtam rond mijn afscheid. De mensen rondom mij wisten het natuurlijk al, maar verder heb ik er zo weinig mogelijk aan proberen te denken. Ik wilde blijven trainen zoals ik altijd gedaan en ook in de wedstrijden alles blijven geven.”

Alles geven, dat deed DvdP ook in Putte-Kapellen, waar hij zichzelf een prachtig afscheid had kunnen gunnen met een zege. Alleen bleek Coen Vermeltfoort te sterk. “Het is geen overwinning, maar wel een mooie manier om te eindigen. Ik heb er op zich ook vrede mee dat ik nu moet stoppen. Het besef zal allicht pas binnen een paar dagen of weken komen, omdat ik er nog zo weinig over heb nagedacht. Ik weet ook totaal nog niet wat ik nu ga doen. Liefst wil ik eerst even rusten en dan kijk ik wel wat er op mijn pad komt.”

Actief sinds 2014

De oudere broer van Mathieu boekte zijn grootste successen in de cross in het alternatieve circuit van de Tsjechische Toi Toi Cup en Zwitserse EKZ Cross Tour. Ook pakte hij de Nederlandse titel bij de junioren en beloften en won hij de Zilvermeercross. De laatste jaren richtte hij zich, toen de rug zijn crosscarrière hypothekeerde, meer en meer op de weg.