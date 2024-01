Zeger Schaeken • maandag 1 januari 2024 om 18:44

Adrie van der Poel: “Er kunnen nog een aantal procentjes bij bij Mathieu”

Interview Adrie van der Poel denkt dat Mathieu van der Poel de komende weken nog beter kan worden. Van der Poel senior geeft aan dat Mathieu nog in de opbouw zit richting het wegseizoen. “Ik denk zeker dat hij het niveau van vorig jaar op de weg kan evenaren”, vertelde hij bij WielerFlits.

Als we Adrie vragen hoe hij naar de voorbije weken heeft gekeken, is hij duidelijk. “Ik denk dat het wel voor zich spreekt. We wisten dat Mathieu conditioneel echt goed was. Misschien nog niet 100%, maar die laatste procentjes zijn dan ook het moeilijkste om nog te krijgen. Daarnaast is hij technisch ook op een vrij hoog niveau. Dat heeft er ook bijgedragen dat hij nou die zeven crossen gewonnen heeft.”

“Hoe belangrijk het is dat hij geen last meer heeft van de rug? Ik hoor hem er niet over, terwijl dat vorig jaar constant het geval was. Maar dat zijn eigenlijk dingen die we met rust laten. En we willen er eigenlijk ook niet over praten. Kijk, als je crosser voel je altijd wel iets. Op dit moment is het gewoon prima.”

Nog beter in wegseizoen

Door in Baal te winnen knalde Van der Poel naar acht zeges in acht wedstrijden. Zijn niveau is bijzonder hoog, maar met zicht op het wegseizoen kan er nog iets bij. “Een aantal procenten, dat denk ik wel. Hij zit ook nog in de opbouw. Misschien staat hij in de opbouw ietsje verder (dan de tegenstand, red.). Dat zorgt er ook voor dat hij een goede basis heeft en daar verder op kan bouwen. Daar zitten nog wel wat mogelijkheden, zeker omdat de trainingsarbeid voor het wegseizoen iets heel anders is.”

“Ik ga ervan uit dat hij het niveau van vorig jaar op de weg kan evenaren. Maar, er mag natuurlijk ook niks gaan tegenzitten. Vorig jaar is het dubbeltje wel vaak op zijn kant gevallen. Maar aan de andere kant dwing je dat zelf ook af. Ik denk dat hij gewoon heel veel vertrouwen heeft geput uit vorig jaar. Dat is belangrijk en ik denk dat hij daar nu op verder wil gaan bouwen.”