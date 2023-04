Nieuw record: Van der Poel wint snelste editie ooit van Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix 2023 is de allersnelste editie van de Helleklassieker ooit. Winnaar Mathieu van der Poel legde de 256,6 kilometer in 5 uur, 28 minuten en 41 seconden af. De gemiddelde snelheid lag daarmee op 46,841 kilometer per uur.

Het vorige record was nog maar een jaar oud. Dylan van Baarle snelde in 2022 met een gemiddelde van 45,792 kilometer per uur naar de overwinning. Van der Poel was dit jaar dus gemiddeld ruim 1 kilometer per uur(!) sneller dan Van Baarle een jaar geleden.

Van Baarle verbeterde afgelopen seizoen het record van Van Avermaet, die in 2017 met een gemiddelde van precies 45,2 kilometer rondreed. Voor het record daar weer voor moeten we ver terug, naar Parijs-Roubaix van 1964. Toen won wijlen Peter Post met gemiddeld 45,129 kilometer op de teller.

