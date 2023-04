Mathieu van der Poel wint Parijs-Roubaix op fantastische wijze, lekke band nekt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft op grootse wijze Parijs-Roubaix 2023 gewonnen. De kopman van Alpecin-Deceuninck kwam solo over de finish op de wielerbaan van Roubaix, nadat hij op de zware kasseienstrook van Carrefour de l’Arbre wegreed van Wout van Aert. De Belg kreeg op dat cruciale moment een lekke band, moest Van der Poel laten gaan en werd in de sprint om plek twee geklopt door Jasper Philipsen, die het het feest compleet maakte voor Alpecin-Deceuninck.

In een razendsnel eerste koersuur werd er veel aangevallen, maar geraakte geen enkele groep weg. Silvan Dillier wist namens Alpecin-Deceuninck, dat eenmalig onder de naam Alpecin-Elegant koerste, wel weg te rijden met Dorian De Maeght. Ook Ryan Mullen trok ten aanval, maar de poging van het drietal strandde in schoonheid.

Sjoerd Bax mee in de kopgroep

Na een kleine honderd kilometer wisten vier vluchters dan toch weg te rijden. Sjoerd Bax (UAE Emirates) was de Nederlander van dienst en hij kreeg Juri Hollmann (Movistar), Jonas Koch (BORA-hansgrohe) en Derek Gee (Israel-Premier Tech) mee. Nils Eekhoff wilde ook mee, maar waaide terug naar het peloton.

De vier koplopers begonnen met ruim een minuut voorsprong aan de eerste kasseien en pakten anderhalve minuut. Alpecin-Deceuninck nam de kop in het peloton om Mathieu van der Poel uit de problemen te houden. Dat was nodig, want de pechgevallen stapelden elkaar op. Onder meer Peter Sagan en Davide Ballerini moesten opgeven, terwijl outsiders als Stefan Küng, Matej Mohoric en Nils Politt tegen pech aanliepen.

Het peloton bleef behoorlijk rustig in aanloop naar het Bos van Wallers. Vlak daarvoor probeerden Jens Reynders, Miles Scotson, Luke Durbridge, Madis Mihkels en Anthony Turgis te anticiperen, precies op een moment dat Wout van Aert van fiets moest wisselen. De kopman van Jumbo-Visma kon echter snel terugkeren in het peloton en werd vooraan afgezet op de strook vóór het Bos van Wallers.

Van Aert en Laporte openen finale heel vroeg

Met nog ruim 100 kilometer te gaan reed Van Aert het peloton aan bonken. Alleen John Degenkolb, Christophe Laporte, Van der Poel, Stefan Küng en Mihkels konden hem volgen. Die zes gingen op weg naar het Bos van Wallers. De groep-Bax begon met 18 seconden voorsprong op Van Aert en co aan de kasseien van het Bos, terwijl het peloton volgde op een kleine 40 seconden.

Op de lastige stenen van de Trouée was er paniek in het peloton. Onder meer Dylan van Baarle, Matej Mohoric en Kasper Asgreen gingen onderuit, waardoor de favorietengroep daar uit elkaar sloeg. Kort na het Bos – waar Bax als eerste afdraaide – kon de balans opgemaakt worden: de groep met Van Aert en Van der Poel sloot aan bij de laatste vroege vluchters, maar daar was Laporte weggeslagen door een lekke band. Zijn plek werd ingenomen door een sterke Mads Pedersen, die in zijn eentje de sprong wist te maken.

Een groepje met Filippo Ganna, Max Walscheid, Laurenz Rex, Gianni Vermeersch en Jasper Philipsen wist ook nog aan te sluiten, waardoor Alpecin-Deceuninck met drie man een overtal kreeg in de kopgroep van dertien. Laporte belandde in niemandsland, op ruim een minuut, en werd 77 kilometer van de meet gegrepen door het peloton. Daar was van samenwerking weinig sprake.

Van der Poel heeft Philipsen mee in sterke kopgroep

Van Aert, Van der Poel, Philipsen, Vermeersch, Ganna, Pedersen, Küng, Degenkolb, Walscheid, Bax, Rex, Hollmann en Koch vonden elkaar in de kopgroep. Zij draaiden goed rond en pakten bijna twee minuten op het peloton. Hollmann en Koch losten daar op de strook van Tilloy à Sars-et-Rosières. In de achtergrond probeerde Jumbo-Visma druk te zetten door met Laporte en Nathan Van Hooydonck, die Florian Vermeersch meenamen, weg te rijden uit het peloton.

Door die situatie hoefde Van Aert niet op kop te rijden en kon hij het werk overlaten aan de rest. Laporte, Van Hooydonck en Vermeersch kwamen tot op 50 seconden, maar bleven daar op steken. Op de laatste meters van de strook van Bersée plaatste Van der Poel vervolgens een eerste demarrage. Hij dwong de rest tot een reactie en gooide Bax en Vermeersch overboord, vlak voor de 5-sterren-strook van Mons-en-Pévèle.

MVDP dunt kopgroep uit tot zeven

Van der Poel gooide op Mons-en-Pévèle nog eens de knuppel in het hoenderhok. Van Aert en Philipsen zaten op zijn wiel, terwijl Küng, Ganna, Degenkolb en Pedersen met moeite wisten te volgen. Kort na de strook probeerde MVDP het op een oplopende strook, een demarrage die alleen WVA kon volgen. Even leken ze weg, maar de groep kwam toch terug.

De winnaar zat bij de zeven koplopers, dat was in deze fase van de finale wel duidelijk. Philipsen moest vlak voor de strook van Cysoing à Bourghelles nog van fiets wisselen, maar dat was snel gebeurd. Het was uitkijken naar Camphin-en-Pévèle (4 sterren) en Carrefour de l’Arbre (5 sterren) die kort na elkaar volgden. Op die eerste strook gebeurde niets, maar op Carrefour de l’Arbre des te meer.

Van der Poel lost lekgereden Van Aert

Door een onfortuinlijke manoeuvre van Philipsen kwam Degenkolb ten val na een touché met Van der Poel en Philipsen. Van Aert profiteerde daarvan door keihard door te trekken. Van der Poel reed het gat dicht en reed aan het einde van de strook weg van Van Aert. De reden? Lek achteraan bij Van Aert, op 15 kilometer van de meet. Dat betekende dat Van der Poel solo aan de Gruson-strook begon.

Op ruim 20 seconden achterstand vonden Pedersen, Philipsen, Ganna, Küng en de teruggekeerde Van Aert elkaar. Philipsen kon daar echter de stoorzender spelen voor Van der Poel, waardoor op 10 kilometer van de finish het tempo volledig wegviel in de achtervolging. Op de voorlaatste strook van Willems à Hem trok Van Aert die groep nog uit elkaar, alleen Philipsen en Pedersen volgden.

Van der Poel, Philipsen, Van Aert

Van der Poel begon echter met een halve minuut voorsprong aan de laatste vijf kilometer richting de wielerbaan van Roubaix. Daarachter wist Van Aert op een vals plat stuk Pedersen overboord te gooien. Een ijzersterke Philipsen kon nog wel mee. Dat gebeurde echter ruim achter een imponerende Van der Poel, die solo een grootste overwinning boekte in Parijs-Roubaix.

Van Aert en Philipsen mochten mee op de finishfoto, maar dat was een ronde achter Van der Poel. In de sprint om de tweede plaats was Philipsen te snel voor Van Aert, waardoor het een een-tweetje werd voor Alpecin-Deceuninck. Niet ver daarachter werd Pedersen vierde, Küng vijfde en Ganna zesde.