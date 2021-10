Nieuw contract Wout Poels bij Bahrain Victorious: “Ik voel mij thuis hier”

Wout Poels voelt zich thuis bij Bahrain Victorious en mede daarom heeft hij zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij de WorldTour-ploeg. Dat nieuws konden wij vorige week al melden op WielerFlits.

De 34-jarige Poels heeft nu ook gereageerd op zijn contractverlenging. “Ik ben blij dat we uiteindelijk een overeenkomst hebben kunnen vinden en dat ik kan blijven koersen bij dit team”, vertelt de Limburger, die aanvankelijk zou vertrekken bij Bahrain Victorious. De ploeg had dat nieuws immers al bekendgemaakt.

“Afgelopen seizoen hebben we als collectief een aantal heel indrukwekkende resultaten behaald”, zegt Poels. “Ik voel mij thuis hier. Er is een goede spirit tussen de renners en de stafleden, dat helpt je bij het focussen op de prestaties.”

Na vijf jaar Vacansoleil, een jaar Omega Pharma-Quick-Step en vijf jaar Team Sky gaat Poels in 2022 zijn derde jaar met Bahrain Victorious in. Dit jaar was hij een van de opmerkelijke renners van zijn succesvolle ploeg in de Tour de France waar hij tot en met de laatste bergrit met Tadej Pogacar om de bergtrui streed. Uiteindelijk moest Poels pas op de slotcol naar Luz-Ardiden zijn hoofd buigen voor de tweevoudig Tourwinnaar.