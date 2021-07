Tour 2021: Tadej Pogacar neemt in extremis bergtrui over van Wout Poels

Wout Poels hoopte vandaag de eindzege in het bergklassement veilig te stellen, maar de bolletjestrui gaat ook dit jaar weer naar veelvraat Tadej Pogačar. De Sloveen won vandaag op de slotklim naar Luz Ardiden en wist zo in extremis Poels voorbij te steken in het klassement.

Poels begon de dag met 78 punten en het was voor de renner van Bahrain Victorious zaak om zoveel mogelijk punten te sprokkelen onderweg. Het verschil met Pogačar was voor aanvang van de achttiende etappe 11 punten en werd zelfs nog groter nadat Poels tien punten wist te verzamelen op de top van de Col du Tourmalet.

De Nederlander was echter nog niet zeker van de bergtrui, aangezien er op de top van de slotklim naar Luz Ardiden dubbele punten te verdienen waren. Op deze beklimming van de buitencategorie kwam Pogačar als eerste boven en wist zo een smak punten te verzamelen. Poels kwam slechts als achttiende boven en bleef puntloos.

Dit betekent dat het verschil tussen Pogačar en Poels nu negentien punten is in het voordeel van de aanstaande Tourwinnaar. De Sloveen is al zeker van winst in het bergklassement. In de komende etappes zijn er nog maar twee bergpuntjes te verdienen. Vingegaard staat derde met 82 punten, gevolgd door Michael Woods, Wout van Aert en Nairo Quintana.

Stand in het bergklassement na achttien etappes

1. Tadej Pogačar (UAE Emirates) – 107 punten

2. Wout Poels (Bahrain Victorious) – 88 punten

3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) – 82 punten

4. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) – 72 punten

5. Wout van Aert (Jumbo-Visma) – 68 punten

6. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) – 66 punten

7. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) – 56 punten

8. Ben O’Connor (AG2R Citroën) – 44 punten

9. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) – 41 punten

10. David Gaudu (Groupama-FDJ) – 41 punten