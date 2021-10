Wout Poels blijft toch bij Bahrain Victorious

Wout Poels heeft zijn contract bij Bahrain Victorious alsnog met één jaar verlengd. Anderhalve week geleden kwam de ploeg zelf nog met een bericht naar buiten dat het afscheid zou nemen van onder anderen Poels. Bronnen rond de wielerploeg hebben inmiddels aan WielerFlits bevestigd dat beide partijen er alsnog zijn uitgekomen.

Na vijf jaar Vacansoleil, een jaar Omega Pharma–Quick-Step en vijf jaar Team Sky gaat Poels in 2022 zijn derde jaar met Bahrain Vicotorious in. Dit jaar was de Noord-Limburger een van de opmerkelijke renners van zijn succesvolle ploeg in de Tour de France waar hij tot en met de laatste bergrit met Tadej Pogacar om de bergtrui streed. Uiteindelijk moest Poels pas op de slotcol naar Luz-Ardiden zijn hoofd buigen voor de tweevoudig Tourwinnaar.

Desondanks maakte de ploeg op 11 oktober op Twitter bekend afscheid te nemen van zes renners: Wout Poels, Kevin Inkelaar, Eros Capecchi, Scott Davies, Marco Haller en Marcel Sieberg. Op het vertrek van Poels is de ploeg nu dus teruggekomen.

Bahrain Victorious kende overigens een succesvol seizoen 2021. De ploeg boekte liefst 31 overwinningen. De zeges in Parijs-Roubaix (Sonny Colbrelli), het Europees kampioenschap op de weg (Colbrelli), de koninginnenrit en eindklassement Benelux Tour (Colbrelli), de slotrit Benelux Tour (Matej Mohoric), drie ritten in de Tour de France (Dylan Teuns en tweemaal Mohoric), een rit in de Giro d’Italia en Vuelta a España (Damiano Caruso) en tweede plek in eindklassement Giro d’Italia (Caruso) waren het meest opmerkelijk.

Ondanks zijn 34 jaar heeft Poels al eerder aangegeven dat hij nog enkele jaren actief hoopt te blijven in het profmilieu. Zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik in 2016 is tot dusver zijn mooiste overwinning in zijn loopbaan.