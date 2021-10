Wout Poels en Kevin Inkelaar vertrekken bij Bahrain Victorious

De wegen van Bahrain Victorious en Wout Poels scheiden aan het eind van dit seizoen. De ploeg maakte op social media bekend dat het contract van de 34-jarige Nederlandse klimmer niet wordt verlengd. Ook neemt het team afscheid van Kevin Inkelaar (24), net als van Eros Capecchi, Scott Davies, Marco Haller en Marcel Sieberg.

Poels koerste de afgelopen twee jaar voor Bahrain Victorious, nadat hij eerder voor Vacansoleil-DCM, Omega Pharma-Quick-Step en Team Sky in het profpeloton reed. Winnen deed de klimmer niet in de trui van de Bahreinse ploeg. Wel was hij vorig seizoen zesde in het eindklassement van de Vuelta a España en droeg hij dit jaar de bolletjestrui in de Tour de France. In het klassement om de bergtrui werd hij uiteindelijk tweede achter Tadej Pogačar.

Voor Inkelaar was dit ook zijn tweede seizoen bij de ploeg. In het coronajaar 2020 was de jonge Nederlander onder meer dertiende in de Settimana Internazionale. Door een positieve coronatest bij de start van de Volta a Catalunya en een blessure duurde het lang voordat hij dit jaar zijn seizoensdebuut kon maken. Alsof de pechduivel het op hem had gemunt liep hij bij een val in de Bretagne Classic meerdere ribbreuken op.

Op Twitter neemt het team afscheid van de zes renners: “Het was een genoegen, we wensen jullie het allerbeste voor de toekomst.” Waar de toekomst van Poels en Inkelaar ligt, is vooralsnog niet duidelijk. Van Marco Haller is inmiddels bekend dat hij voor drie seizoenen naar BORA-hansgrohe vertrekt. Marcel Sieberg neemt afscheid als profrenner en voegt zich bij de ploegleiding van Team DSM.