Tom Dumoulin mist Strade Bianche door positieve coronatest

Tom Dumoulin kan alsnog de Strade Bianche niet rijden. Aanvankelijk stond de Nederlandse kopman van Jumbo-Visma op de startlijst om samen met oud-winnaar Tiesj Benoot het kopmanschap te dragen, maar de Limburger testte vanochtend positief op het coronavirus.

Donderdag verkende Dumoulin met zijn ploegmaten nog de finale van de Strade Bianche. Hoewel hij vooralsnog geen verschijnselen van corona heeft, was de testuitslag duidelijk. Samen met Ties Benoot wilde de ploeg hem naar voren schuiven in de Toscaanse klassieker over de witte gravelwegen.

Sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma gaf als reden voor de teleurstellende resultaten van Dumoulin in de bergritten van de UAE Tour een gebrek aan wedstrijdritme aan, maar benadrukte dat de oud-winnaar van de Giro d’Italia er conditioneel goed voor staat.

Om 11.15 uur is bovenstaand deel voorzien van updates met het nieuws over de positieve coronatest van Tom Dumoulin.

Benoot: “Met vertrouwen aan de start”

Jumbo-Visma gaat door de afwezigheid van Dumoulin met slechts zes renners van start in de Italiaanse gravelklassieker. Naast Benoot zijn dat Sepp Kuss, Robert Gesink, Koen Bouwman, Timo Roosen en Milan Vader. De Belgische kopman kijkt uit naar de Toscaanse koers. “Strade is een speciale koers voor mij. Ik behaalde er mijn eerste profzege en tot op heden blijft dat ook mijn mooiste overwinning”, vertelt hij.

“Voor de rest heb ik er ook altijd al goed gereden en haalde ik er bijna altijd de finale. Ik ga ook gewoon heel graag naar Italië om wedstrijden te rijden en zeker naar Toscane”, aldus Benoot. “Strade is wel het soort wedstrijd waar vooral ongeluk een beslissende factor kan zijn. Maar voor de rest sta ik met veel vertrouwen aan de start, want ook de ploeg is heel goed. Ik ga voor een zo hoog mogelijke notering.”

Tirreno-Adriatico

Twee dagen na Strade Bianche gaat Tirreno-Adriatico van start. Benoot en Kuss zijn de enige twee renners van Jumbo-Visma die beide koersen rijden. In Tirreno-Adriatico koersen ze samen met kopman Jonas Vingegaard, Jos van Emden, Tosh Van der Sande, Olav Kooij en Edoardo Affini.

“Met Jonas hebben we een kopman die al bewezen heeft dat hij goed is. Ik wil hem vooral zo goed mogelijk ondersteunen. Daarnaast kan ik de Tirreno ook gebruiken om nog aan die laatste procenten te werken richting de rest van het klassieke voorjaar”, kijkt Benoot vooruit.

JUMBO-VISMA voor Strade Bianche - 2022 Milan VADER DS Etappe

Etappe Tiesj BENOOT DS Etappe

Etappe Sepp KUSS DS Etappe

Etappe Robert GESINK DS Etappe

Etappe Koen BOUWMAN DS Etappe

Etappe Timo ROOSEN DS Etappe

JUMBO-VISMA voor Tirreno-Adriatico - 2022 Tosh VAN DER SANDE DS Etappe

Etappe Tiesj BENOOT DS Etappe

Etappe Jonas VINGEGAARD DS Etappe

Etappe Edoardo AFFINI DS Etappe

Etappe Sepp KUSS DS Etappe

Etappe Jos VAN EMDEN DS Etappe

Etappe Olav KOOIJ DS Etappe