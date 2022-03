Tom Dumoulin vormt koppel met Tiesj Benoot in Strade Bianche

In de UAE Tour maakte Tom Dumoulin indruk met een sterke derde plaats in de vlakke, negen kilometer lange tijdrit, maar op de twee aankomsten bergop verloor de kopman van Jumbo-Visma verrassend veel tijd. Op Jebel Jais moest hij 5’04 prijsgeven, terwijl hij in de slotrit op Jebel Hafeet 4’42 verloor op ritwinnaar Tadej Pogacar.

“Het is duidelijk dat Tom nog extra wedstrijdritme nodig heeft”, constateert sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. “Conditioneel was hij in orde, maar bergop kon hij nog niet de vermogens trappen die hij wilde. In Colombia heeft hij tijdens zijn hoogtestage goed gewerkt en kon hij zijn en onze schema’s goed afwerken.”

“De UAE Tour was zijn eerste wedstrijd sinds de Benelux Tour begin september”, vervolgt Zeeman. “We zagen ook al in 2019 dat hij in de eerste wedstrijden van het jaar nog even dat ritme moet opdoen. Daarbij leeft hij in het eerste seizoensdeel helemaal naar de Giro d’Italia toe. Met dit weekend de Strade Bianche, vervolgens nog de Ronde van Catalonië, Amstel Gold Race en een hoogtestage heeft hij nog een goed programma richting de Giro-start in Boedapest.”

Zeeman verwacht zaterdag in de Strade Bianche een sterke Dumoulin die een koppel met Tiesj Benoot kan vormen. “In 2017 werd Tom als eens vijfde in de Strade Bianche”, herinnert Zeeman zich. “Dat jaar reed ook Benoot een puike finale. Tom heeft enorm veel zin in deze wedstrijd en is er super voor gemotiveerd. Benoot heeft in 2018 deze klassieker in Siena al eens weten te winnen. In de Omloop Het Nieuwsblad hebben we gezien dat hij in vorm is. We kijken dan ook uit naar de Strade.”