Niermann spreekt van mindere dag Roglic: “Maar nog geen man over boord”

Grischa Niermann spreekt na afloop van de zesde etappe van de Vuelta a España van ‘een mindere dag’ bij Jumbo-Visma. Kopman Primož Roglič verloor bijna anderhalve minuut op concurrenten Remco Evenepoel en Enric Mas, waardoor hij nu vierde staat in het algemeen klassement.

“Op acht kilometer van de streep moest Primož toestaan dat Evenepoel en Mas vertrokken”, blikt de Duitse ploegleider terug. “Vanaf dat moment was het zaak om de schade te beperken. Natuurlijk hadden we anders gehoopt, maar er is zeker nog geen man over boord. De Vuelta is nog lang. We moeten concluderen dat vandaag een mindere dag van onze kant was. Hopelijk zijn de rollen de komende dagen weer omgedraaid.”

Roglič zelf dacht er hetzelfde over als zijn ploegleider. “Ik had niet echt de benen voor de overwinning, maar ik heb gevochten tot aan de finish. Ik heb wat tijd verloren vandaag, maar de weg is nog lang”, doelt hij op de strijd om het algemeen klassement.