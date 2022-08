Vuelta 2022: Dit zijn de verschillen in het klassement na de bergrit naar Pico Jano

Het algemeen klassement is na de zesde etappe van de Vuelta a España flink opgeschud. Remco Evenepoel wist met zijn machtsontplooiing op Pico Jano de rode leiderstrui van Rudy Molard over te nemen. Enric Mas was de enige klassementsrenner die de Belg van Quick-Step-Alpha Vinyl kon volgen op de slotklim. Op ruim een minuut van Evenepoel en Mas finishte Primož Roglič met de overige favorieten.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 6 van Vuelta a España

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) in 20u50m07s

2. Rudy Molard (Groupama-FDJ) op 21s

3. Enric Mas (Movistar) op 28s

4. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 1m01s

5. Juan Ayuso (UAE-Emirates) op 1m12s

6. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 1m27s

7. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) op 1m27s

8. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) op 1m34s

9. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) op 1m52s

10 Joâo Almeida (UAE Emirates) op 1m54s

11. Jai Hindley (BORA-hansgrohe) op 1m55s

12. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 1m55s

13. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) op 2m03s

14. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 2m09s

15. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 2m09s

16. Thymen Arensman (Team DSM) op 2m14s

17. Miguel Ángel López (Astana Qazaqstan) op 2m20s

18. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) op 2m22s

19. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 2m56s

20. Luis León Sánchez (Bahrain-Victorious) op 3m09s

21. Alejandro Valverde (Movistar) op 3m10s

22. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 3m16s

23. David De la Cruz (Astana Qazaqstan) op 3m45s

24. Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) op 3m45s

25. Mark Padun (EF Education-EasyPost) op 3m52s

26. Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert) op 3m59s

27. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) op 4m19s

28. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 4m26s

29. Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) op 5m15s

30. Wout Poels (Bahrain-Victorious) op 5m35s

32. Mikel Landa (Bahrain-Victorious) op 6m33s

37. Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) op 8m53s

49. Esteban Chaves (EF-Education EasyPost) op 14m53s

50. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) op 14m58s

52. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) op 16m06s

73. Brandon McNulty (UAE Emirates) op 26m57s

117. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) op 45m47s