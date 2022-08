Primoz Roglic verliest tijd in Vuelta: “Moest het alleen doen vandaag”

Primoz Roglic kwam in de zesde etappe van de Vuelta e España als vijfde over de streep. De overwinning ging naar Jay Vine, die was weggereden op de slotklim. Roglic zakt naar plek vier in het algemeen klassement. “Gevochten tot aan de finish.”

“Ik had niet echt de benen voor de overwinning”, vertelde de Sloveen van Jumbo-Visma een Eurosport na de finish. Op de slotklim had hij geen steun meer van ploegmaten. In de achtervolging op Enric Mas en Remco Evenepoel moest hij het ook alleen doen, de andere klassementsmannen kwamen niet uit zijn wiel. “Ik moest het alleen doen.”

Uiteindelijk strandde Roglic op een minuut en 37 seconden van ritwinnaar Vine. “Ik heb gevochten tot aan de finish. Ik heb wat tijd verloren vandaag, maar de weg is nog lang”, relativeerde de titelverdediger van de Ronde van Spanje.