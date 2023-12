zondag 31 december 2023 om 12:25

Niels Albert heeft ‘alle begrip’ voor Mathieu van der Poel: “Er zijn grenzen”

Onsportieve reacties van toeschouwers: het is weer een thema in de cross na het spuugincident met Mathieu van der Poel in de Wereldbeker Hulst. Sven Nys liet al van zich horen en ook Niels Albert heeft het erover in zijn column in Het Laatste Nieuws. De tweevoudig wereldkampioen neemt het duidelijk op voor zijn oud-ploeggenoot.

Albert maakt van zijn hard geen moordkuil en staat duidelijk aan de kant van Van der Poel. “Intriest, wat zaterdag gebeurde in de finale van de Wereldbekercross in Hulst. Dat Mathieu zich had moeten beheersen, lees ik her en der. Makkelijk gezegd. Als sporter bevind je je in zo’n situatie altijd in de zwakste positie. Je kunt niet stoppen in volle koers en ‘die mannen achter den draad’ weten dat. Dat maakt hen extra stoer.”

“Dat je in een stomdronken bui een geïsoleerde awoert ontglipt: ik keur het absoluut niet goed, maar als coureur kon ik dat nog wel ergens plaatsen in mijn hoofd. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Vervelender wordt het als dat gejouw wekenlang blijft aanslepen. En compleet van het paadje zijn we als er urine bij te pas komt. Dat is verdorie toch niet meer normaal? Of leven we nog in de Oertijd of de Middeleeuwen misschien?”

“Ik denk dat ik in zijn plaats was gestopt en had uitgehaald”

“Dan stopt het verhaal gewoon en… ga je, zoals Mathieu, door het lint. Het is de druppel die je frustratie naar een hoogtepunt stuwt en je potje laat overkoken. In een impuls reageer je. Fluim. Alle begrip. Kijk, het is simpel: ik denk dat ik in de plaats van Mathieu, die geen klassement te verdedigen heeft, was gestopt en had uitgehaald. Zoals we het Richard Groenendaal ooit hebben zien doen. En Bart Wellens, met zijn karatetrap in volle inspanning.”

“Het zou sterker dan mezelf zijn geweest, vrees ik. Er zijn grenzen, hé. Ze steken het in deze eindejaarsperiode dan op het voetbal dat stilligt en de supporters die occasioneel naar het veldrijden komen afgezakt. Maar dat is te makkelijk. In realiteit gaat het over – met alle respect voor iedereen – enkele zatte apen die op de achterste rij stonden toen het verstand werd uitgedeeld en denken dat ze op de cross de grote held mogen komen uithangen.”