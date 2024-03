maandag 18 maart 2024 om 16:50

Nick Schultz stunt met zege in openingsrit Ronde van Catalonië, Pogacar komt net te laat

De eerste etappe van de Ronde van Catalonië 2024, met aankomst in Sant Feliu de Guíxols, is gewonnen door Nick Schultz. In finishplaats Sant Feliu de Guíxols waren alle ogen gericht op Tadej Pogacar, maar de Australiër van Israel-Premier Tech wist met een late uitval iedereen te verrassen. De opkomende Pogacar zette zijn sprint net iets te laat in en werd tweede.

Vandaag stond de eerste etappe van de Ronde van Catalonië op het programma. De 174 kilometer lange rit van en naar Sant Feliu de Guíxols telde 2.677 hoogtemeters en drie gecategoriseerde beklimmingen. De top van de slotbeklimming lag op twintig kilometer van de streep. De Alt de Sant Grau is 8,1 km lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 4%. Konden de rappe mannen vandaag hun karretje aanhaken op deze klim? Of moesten we toch vooral rekening houden met een eerste straffe stoot van Tadej Pogacar?

Kopgroep van vijf

De vroege vlucht ontstond na de eerste klim van de dag – de Alt de la Ganga – en bestond uit vijf renners. Simone Petilli (Intermarché-Wanty), Kenny Elissonde (Cofidis), Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale), Ådne Holter (Uno-X Mobility) en Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) sloegen de handen ineen en kregen de zegen van het peloton. Na 25 kilometer was de voorsprong van de vijf koplopers al gegroeid richting de drie minuten.

Dit bleek ook meteen de maximale voorgift van Petilli, Elissonde, Baudin, Holter en Bizkarra. De mannen van Pogacar besloten zich op kop van het peloton te zetten om de vlucht in het gareel te houden. UAE Emirates wist de voorsprong zo binnen de perken te houden en dus was het wachten op de toch wel onvermijdelijke hergroepering. Bizkarra werd als eerste in de kraag gevat en op goed dertig kilometer van de finish waren ook Petilli, Elissonde, Baudin en Holter eraan voor de moeite.

Boniseconden voor Bernal en Pogacar

De vluchters werden net voor het opdraaien van de laatste klim van de dag, de Alt de Sant Grau, ingerekend. Vlak voor deze beklimming zagen we overigens nog een sprint om de bonificatieseconden. De drie boniseconden bleken voor Egan Bernal, na goed voorbereidend werk van zijn ploeg INEOS Grenadiers. Pogacar kwam als tweede door en pakte zo en passant ook nog twee seconden. De buit was daarmee echter nog niet binnen voor Pogacar: de Sloveen had ook zijn zinnen gezet op de ritzege.

Op de niet al te steile flanken van de Alt de Sant Grau werd het tempo bepaald door UAE Emirates en Visma | Lease a Bike, maar dit leidde niet meteen tot een serieuze uitdunning. De mindere klimmers en rappe mannen moesten wel overboord – zo ging het te snel voor Bryan Coquard – maar de klassementsrenners hielden verder hun kruit droog. Op enkele honderden meters van de top besloot Marc Soler zich in gang te trekken en de Spaanse klimmer begon – met kopman Pogacar in zijn wiel – als eerste aan de afdaling.

UAE Emirates trekt door in afdaling

Het bleek een vooropgezet plan van UAE Emirates. De formatie besloot gas te geven in de afdaling en wist het uitgedunde peloton zo op een lint te trekken. Voor Mauri Vansevenant ging het echter niet snel genoeg. De Belgische klimmer van Soudal Quick-Step koos in de laatste dalende kilometers voor de aanval, maar werd al snel weer gegrepen door UAE Emirates. De formatie liet het tempo in de daaropvolgende vlakke kilometers niet meer stilvallen, op weg naar de sprint in Sant Feliu de Guíxols.

De renners denderden op hoge snelheid naar de vod van de laatste kilometer, voor een pittige sprint bergop. Maar net voor het ingaan van de laatste kilometer, zagen we nog een laatste verrassingsaanval van Nick Schultz. De Australiër van Israel-Premier Tech wist een mooie bres te slaan, ook al omdat de grote mannen niet voor elkaar de kastanjes uit het vuur wilden halen. Dit brak Pogacar uiteindelijk zuur op. De Sloveen zette nog wel krachtig aan, maar kwam nét te laat om Schultz nog bij te halen.

Schultz verrast alles en iedereen

Het verschil aan de finish was klein, maar genoeg voor Schultz om zijn handen in de lucht te steken. Voor de 29-jarige coureur is het pas zijn derde profzege in zijn carrière. Pogacar moest vandaag – na het harde labeur van zijn ploeggenoten – genoegen nemen met de tweede plaats. Stephen Williams maakte het feestje van Israel-Premi Tech compleet door als derde over de streep te komen.

De laatste kilometer werd overigens nog ontsierd door een valpartij van enkele renners, met als bekendste slachtoffer Egan Bernal. Het is nog onduidelijk hoe het is gesteld met de Colombiaan van INEOS Grenadiers, die dit jaar zijn oude niveau weer lijkt te benaderen.