maandag 18 maart 2024 om 18:03

Nick Schultz verrast alles en iedereen in Catalonië: “Slotkilometer voelde als een eeuwigheid”

Een daverende verrassing in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. In finishplaats Sant Feliu de Guíxols werd er vooral gekeken naar Tadej Pogacar, maar de Sloveen werd in de laatste kilometer verrast door een late uitval van Nick Schultz. De Australiër hield in de laatste meters ternauwernood stand en boekte zo een prestigieuze zege.

En dat voor een man die nu niet bekend staat als een veelwinnaar. Voor de inmiddels 29-jarige Schultz is het pas de derde profoverwinning uit zijn carrière. “Ik win niet vaak, dus dit is heel mooi”, waren zijn eerste woorden in het flashinterview. “Op vier kilometer van de finish zat ik van voren om Stevie Williams (zijn ploeggenoot, red.) te helpen, maar hij schreeuwde voor de laatste kilometer naar me dat ik moest gaan.”

En dat deed Schultz dan ook en de coureur sloeg meteen een mooie bres. “Ik koos mijn moment en toen ik omkeek, zag ik dat ik een gat had. De laatste kilometer was alleen wel erg lang. Het voelde echt als een eeuwigheid”, aldus Schultz, die maar net uit de greep wist te blijven van de opkomende Pogacar. “Ik zag hem komen. Hij schoot echt als een raket uit het peloton.”

“Pogacar ging twee keer zo rap”

“Ik bleef echter in mijn kansen geloven. Het maakte eigenlijk niet uit waar hij zijn sprint zou inzetten. Het was zaak om zo snel mogelijk naar de finish te rijden. Als de finish twee meter verder zou liggen, had hij mij wel ingehaald. Ik denk dat hij twee keer zo rap ging, maar daar moest ik gewoon niet aan denken.”

Voor Schultz is het dus een bijzondere dag. “Dit is een geweldige overwinning voor mezelf, zeker omdat Stevie (Williams, red.) ook nog derde kon worden. Mike (Michael Woods, red.) is hier ook nog voor het klassement, dus dit is een heel mooie manier om de week te beginnen. We zijn hier met een hele leuke groep renners en staf, ik kan ze niet genoeg bedanken”, besluit de winnaar van de dag.