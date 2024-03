maandag 18 maart 2024 om 18:13

Bart Lemmen naar ziekenhuis na val in Ronde van Catalonië

De Ronde van Catalonië van Bart Lemmen is na één etappe al voorbij. De 28-jarige Nederlander kwam op weg naar Sant Feliu de Guíxols ten val en bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen. Sterker, Lemmen moest zelfs worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Dat heeft Visma | Lease a Bike, de werkgever van Lemmen, laten weten via sociale media “Bart kwam ten val in de etappe van vandaag. Helaas moest hij de race verlaten. Hij is nu onderweg naar het ziekenhuis voor verder onderzoek”, deelt de ploeg mee.

Het uitvallen van Lemmen is een fikse sportieve tegenvaller voor Visma | Lease a Bike. De laatbloeier keek heel erg uit naar de Ronde van Catalonië, zo liet hij in aanloop naar de koers nog weten. “Dit wordt mijn eerst etappekoers zonder sprintetappes. Ik wil graag uitzoeken waar ik sta en onze leiders helpen in de finale.” Na één etappe is het avontuur van Lemmen echter al voorbij.

De oud-militair is in dienst van Visma | Lease a Bike bezig aan zijn eerste jaar op WorldTour-niveau, nadat hij in 2023 uitkwam voor de inmiddels verdwenen ProTeam-formatie Human Powered Health. De allrounder liet zich in de eerste maanden van 2024 meteen zien op het hoogste niveau, met toptienklasseringen in de Tour Down Under (5e) en de UAE Tour (10e).

“De vorige winter was de eerste waarin ik al mijn tijd aan trainen en wielrennen kon besteden. Voordien lukte dat nooit door mijn job. Ik wist natuurlijk dat ik goed voorbereid was, maar het ging beter dan ik me kon voorstellen in mijn eerste maanden. Ik geniet oprecht van mijn tijd bij de ploeg, de manier waarop ze werken past perfect bij mij”, aldus de kersverse prof.