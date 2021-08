Nick Schultz klimt naar zege in Sazka Tour

De tweede etappe in de Sazka Tour 2021 heeft een zege opgeleverd voor Nick Schultz. De 26-jarige Australiër van Team BikeExchange rekende op de slotklim naar Pustevny af met het Italiaanse klimtalent Filippo Zana en ervaren rot Rein Taaramäe. Schultz is ook de nieuwe leider in de Ronde van Tsjechië. De 20-jarige Fabio Van den Bossche werd tiende.

Vanuit startplaats Olomouc trokken de renners vandaag richting de slothelling met aankomst in Pustevny, over een afstand van 203,3 kilometer. Met de Duitser Joshua Huppertz in de leiderstrui, was het welhaast zeker dat het tricot vrijdag een nieuwe eigenaar zou krijgen. Huppertz is een snelle man en komt bergop te kort tegen de vele lichtgewichten die hier aan de start staan.

Het was een vrij onstuimige etappe met meerdere aanvalspogingen. Vooral Uno-X toonde zich bereid om oorlog te maken en zij stuurden opnieuw – net als donderdag – Idar Andersen naar het front. Ook zijn ploeggenoot Jonas Hvideberg zat mee, als ook David Per (ex-Bahrain Merida) van Adria Mobil en Veljko Stojnić namens Vini Zabù. Veel voorsprong kregen zij echter niet.

Aan de voet van de slotklim (tien kilometer lang) kwam bijna alles terug samen onder aanvoering van Team BikeExchange. Alleen Hvideberg spartelde nog even tegen. Uiteindelijk kon Schultz het werk van zijn ploegmaats afronden, ondanks een overtal van Intermarché-Wanty Gobert en Bardiani-CSF-Faizanè. Hun renner Zana won in Tsjechië onlangs de Vredeskoers U23.

Fabio Van den Bossche hield zichzelf ook knap staande in het klimgeweld, hij werd tiende. De eerste Nederlander in de daguitslag was Jan Maas. De 25-jarige klimmer uit Huijbergen werd vijftiende, op 45 seconden achterstand van Schultz.