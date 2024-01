zaterdag 6 januari 2024 om 18:38

Net geen podium voor Thibau Nys in Gullegem, maar: “Heel tevreden over mijn vorm”

Net geen podiumplaats voor Thibau Nys in de Hexia Cross Gullegem. De renner van Baloise Trek Lions eindigde, na een boeiend duel met Joran Wyseure, als vierde in de West-Vlaamse veldrit. “Ik ben een beetje teleurgesteld, maar aan de andere kant ben ik tevreden dat ik nog eens een goede wedstrijd kan rijden”, zei hij na afloop tegen VTM.

“Na Koksijde doet dat mentaal wel goed”, kijkt Nys terug op de laatste Wereldbeker-manche, waar hij teleurstellend twintigste werd. “Ik had gewoon een goede dag vandaag, maar op een ronde als dit zijn er gewoon drie beter. Ik had het gevoel dat een podiumplek er wel in zat, maar ik maakte iets teveel technische foutjes. Het is dan moeilijk om er van weg te geraken.”

Moddercross

In het begin van de cross probeerde Nys nog mee te gaan met Michael Vanthourenhout, de uiteindelijke winnaar. Was dat net iets te optimistisch? “Het was in een ronde dat ik het iets moeilijk had. Hij pakte daarna heel sterk over. Hij schakelde twee tanden groter en kon gemakkelijk wegrijden. Het was dus heel snel duidelijk dat hij de beste was vandaag.”

Als lichtgewicht was Nys niet in het voordeel op het zware modderparcours, maar daar wilde hij het mislopen van een podiumplek niet aan wijten. “Dat kan geen excuus zijn. Als je ziet hoe Pidcock, Eli Iserbyt en Lars van der Haar soms door de modder klieven, weet ik niet of dat er veel mee te maken heeft. Ik ben gewoon tevreden met mijn gevoel. Als ik vandaag een parcours tref dat me iets beter ligt, had ik denk ik langer kunnen meedoen voor de overwinning. Want ik voelde me wel gewoon goed.”

BK

De laatste weken ging het niet van een leien dakje bij Nys, erkent de 21-jarige renner. “Maar vanaf dat ik terug ben gekomen van stage, was er maar één wedstrijd minder, eergisteren in Koksijde. Ik denk dat ik in Baal zelfs een van de betere wedstrijden van het seizoen reed. Ik ben gewoon heel tevreden over mijn vorm. Alles moet gewoon even juist vallen. Of het volgende week juist kan vallen op het BK? Daar denk ik niet aan. Het kan zeker juist vallen, maar het kan ook vechten zijn voor een top-tien. Dat is heel moeilijk te voorspellen.”