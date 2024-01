zaterdag 6 januari 2024 om 15:56

Michael Vanthourenhout boekt in Gullegem eerste zege sinds het EK

Michael Vanthourenhout heeft de Hexia Cross Gullegem gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal, die zijn eerste zege boekte sinds het behalen van zijn Europese titel in Pontchâteau (5 november), ging halverwege de cross alleen op avontuur en wist zijn solo succesvol af te ronden.

De Hexia Cross Gullegem had niet het allersterkste deelnemersveld, maar met onder meer Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Gianni Vermeersch stonden er toch een paar mooie namen aan de start. Zij kregen een gouden kans om nog eens een cross te winnen. Nys zag er dan ook hongerig uit bij de start: hij dook als eerste het veld in. Daarna zakte hij wel wat terug, terwijl Vermeersch en Joran Wyseure gas geven. Dit duo had na één ronde een kleine voorsprong op Vanthourenhout en Nys. Kort daarachter reden onder meer Cameron Mason en Lander Loockx.

Vanthourenhout schudt aan de boom

In de tweede ronde kwamen de genoemde namen dichter bij elkaar, in de derde ronde hadden we even een kopgroep van zes: Vermeersch, Wyseure, Nys, Mason, Loockx en Vanthourenhout. Die laatste trok in het tweede deel van de derde ronde door. Nys kon hem aanvankelijk volgen, maar zag hem op een zeker moment toch meter voor meter wegrijden. De Europees kampioen had na drie van de zeven rondes twaalf seconden voorsprong op Wyseure en Nys, die bij elkaar waren gekomen.

Mason en Vermeersch zaten ook nog in de buurt, waardoor we in de vierde ronde een kwartet in de achtervolging kregen. De helemaal op stoom gekomen Mason nam daarbij het initiatief. Hij legde het tempo zo hoog, dat hij zich losweekte van zijn metgezellen. Zo werd de Brit de eerste belager van Vanthourenhout. Echt zorgen hoefde de Europees kampioen zich nog niet te maken, want het verschil was na vijf ronden nog altijd meer dan twintig seconden. Ondertussen vochten Wyseure en Nys om de derde plek. Zij lagen al meer dan een halve minuut achter.

Tweede seizoenszege Vanthourenhout

Bij het ingaan van de slotronde hadden Wyseure en Nys nog wat terrein verloren, maar het verschil tussen Vanthourenhout en Mason bleef redelijk stabiel: 23 seconden. Te veel om nog voor daadwerkelijke spanning te zorgen. Hoewel Vanthourenhout niet op zijn lauweren kon rusten, leek het onwaarschijnlijk dat de zege hem nog zou ontgaan. En inderdaad, na zeven rondes kwam Vanthourenhout als winnaar over de streep. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat hij de handen in de lucht mocht steken.

Daarachter pakte Mason de tweede plaats. Ook voor hem was het al een tijdje geleden dat hij nog een topuitslag noteerde. Begin december reed hij nog naar een tweede plaats in de Superprestige Boom, maar daarna stond hij nog slechts één keer in de top-vijf. Nu stond hij op het podium met Vanthourenhout en… Wyseure. In de slotronde had laatstgenoemde nog een spannend duel met Nys uitgevochten en in zijn voordeel beslist.

Hexia Cross Gullegem

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Cameron Mason (Cyclocross Reds)

3. Joran Wyseure (Crelan-Corendon)

4. Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

5. Lander Loockx (Tour de Tietema-Unibet)

6. Felipe Orts (La Vila Joiosa-Neteo)

7. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)

8. Thijs Aerts (Charles Liégeois Roastery)

9. Wout Janssen

10. Scott Funston