Niels Bastiaens • donderdag 4 januari 2024 om 18:32

Thibau Nys kende ‘een verschrikkelijke dag’ in Koksijde: “Maar panikeer niet richting BK”

Video Thibau Nys kent niet de gedroomde aanloop richting het Belgisch kampioenschap veldrijden van 14 januari. De crosser van Baloise Trek Lions finishte in de Duinencross van Koksijde pas als twintigste. “Het was een verschrikkelijke dag”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

“Vooral technisch dan”, vervolgde de 21-jarige Nys. “Dat liep echt volledig in de soep. Ik heb denk ik geen een zandstrook deftig kunnen nemen. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Fysiek was het ook niet top, maar dat probeer ik niet in mijn hoofd te laten steken.”

Op 1 januari, in zijn eigen Baal, kwam hij nog als zesde – en derde Belg – over de streep. Maar volgens Nys vereist de cross in Koksijde specifieke capaciteiten. “En daarom ga ik hier ook niet te veel van wakker liggen. Het draaide vandaag niet, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met mijn zandcapaciteiten. Daar kom ik voorlopig niet tot mijn recht”, aldus Nys, die ook bij zijn vorige deelnames in de badstad niet in het verhaal voorkwam.

BK Meulebeke

Volgende zondag ligt in het West-Vlaamse Meulebeke het Belgisch kampioenschap veldrijden te wachten. Nys houdt zich daarover opvallend op de vlakte. Eerder deed hij dat al in gesprek met ons, maar ook in de podcast Albert en Lambert van Play Sports, afgelopen week. Nys stelde dat hij van het kampioenschap geen doel op zich heeft gemaakt.

“Ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd”, herhaalt Nys – vorig jaar nog de nummer drie op het kampioenschap – voor onze microfoon. “Ik wil in Meulebeke met mijn beste vorm aan de start staan, en dan zien we wel wat mogelijk is.”

Familierecord

Extra speciaal: net als op de Koppenberg kan hij het record van papa Sven afronden. Die won negen keer de Koppenbergcross en het BK. Toen Nys er op 1 november op de Bult van Melden tien van maakte voor de familie, leverde dat al emotionele momenten op. “Tien zou mooi zijn, en met de vorm van in Baal is alles mogelijk. Maar je ziet in Koksijde dat het ook snel kan keren”, aldus Nys.