Nederlandse drie-eenheid speelt hoofdrol bij ambitieus Tudor: “Goede stijgende lijn in de ploeg”

Interview

Het eerste jaar van Tudor als professionele wielerploeg is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Van de acht overwinningen die het Zwitserse team behaalde in 2023, werden er drie behaald door sprintkopman Arvid de Kleijn. Hij heeft zijn eigen sprinttrein met daarin ook landgenoten Maikel Zijlaard en Rick Pluimers. Volgend jaar komt daar een compleet nieuwe sprinttrein naast voor Alberto Dainese. “Het is goed dat zij komen, zeker met de ambities die wij hebben”, erkent De Kleijn.

Woensdag kondigde Tudor plots zeven (!) aanwinsten tegelijk aan. Daarbij vielen vooral de namen van sprinters Alberto Dainese en Marius Mayrhofer (allebei van Team dsm-firmenich) en de ervaren Matteo Trentin (UAE Emirates) op. Dat zou gezien kunnen worden als een bedreiging voor De Kleijn en de zijnen, maar de Nederlandse spurter ziet dat niet zo. “Ik denk dat dat juist heel goed is om te hebben in de ploeg”, vindt hij.

“Het is heel mooi om te zien dat de ploeg veel wil investeren en zich richt op de toekomst. Dat geeft mij de bevestiging dat ik bij de juiste ploeg zit”, gaat hij verder. “Dit is heel positief en gericht op de toekomst. We zullen twee aparte sprintprogramma’s rijden en ik kijk ernaar uit om met mijn groep door te gaan.”

Tudor-ploegleider Marcel Sieberg heeft als oud-renner ervaring als onderdeel van een sprinttrein. Hij was jarenlang de lead-out van André Greipel. Volgens hem is het juist goed dat Tudor investeert in een extra sprinter met een eigen trein. “Het is beter om minstens twee sprinters te hebben. Je weet nooit wat er gebeurt, bij ziekte of een blessure. Eén sprinter in een selectie 27 renners? Dat is ook niet heel logisch.”

“Momenteel rijden we als ploeg vooral een dubbel programma, al deden we soms ook een driedubbel programma. Marius heeft een goede stap gemaakt dit seizoen en met Alberto heb ik vorig jaar samengewerkt bij Team DSM. Hij is ook een sterke renner en als hij de ploeg om zich heen verzamelt, dan is hij in staat om Giro-etappes te winnen. Daarom is het altijd goed om meerdere opties te hebben”, stelt Sieberg.

‘Verlengen was geen lastige keuze’

Nog even terug naar de ‘groep’ rondom De Kleijn, die bestaat naast Zijlaard (24) en Pluimers (22) ook uit de Deen Sebastian Kolze Changizi (22). Beide Nederlanders hebben recent hun contract bij Tudor opengebroken en verlengd tot eind 2026. “Ik zit hier zo op mijn plek, dus het was een logische keuze”, verklaart Zijlaard. “Op dit moment zie ik mijzelf niet voor een andere ploeg rijden, dus dat maakt de keuze ook een stuk makkelijker.”

“We hebben echt al heel mooie dingen laten zien en aangezien ik van het continentale niveau kwam, vind ik dat ik goede stappen heb gemaakt”, gaat Zijlaard, die in 2022 nog voor VolkerWessels reed, verder. “Hopelijk blijven we ons doorontwikkelen en ikzelf ook individueel. Dan gaan we zien waar het schip strandt.”

Ook voor Pluimers was het een stap hogerop, nadat hij de laatste jaren bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma koerste. “Het was geen lastige keuze. Het voelde meteen als een team dat goed bij mij paste”, zegt hij over zijn keuze voor een contractverlenging. “Er zijn niet heel veel grote verschillen. Bij Jumbo-Visma was alles zeer goed geregeld en deze ploeg moest natuurlijk wel opstarten. Maar eerlijk gezegd heb ik daar weinig van gemerkt en was het vanaf het begin heel erg professioneel.”

“Als de ploeg zo door blijft gaan, denk ik dat er een goede stijgende lijn in zit”, aldus Pluimers. Ook Zijlaard ziet een ambitieuze ploeg. “We gaan doorbouwen waar we mee bezig zijn. We willen doorgroeien, dan kunnen we kijken hoe sterk we worden en wat mogelijk is voor mij.”

Voor Pluimers zijn er meer doelen dan alleen de sprinttrein van De Kleijn. “Ook in de klassiekergroep liggen kansen voor mij. Dat vind ik zelf ook het mooist om te doen. Daar hoop ik een goede mix in te vinden, dat ik zeker in de klassiekers ook zelf door kan groeien”, zegt hij. “Ik hoop dat we volgend jaar iets meer van die klassiekers gaan rijden. Dan wil ik in de finales ook meespelen, al wordt het voor mij de eerste keer in die wedstrijden. Vanaf daar wil ik verder bouwen.”



Wachten op zege in de WorldTour

De trein met kopman De Kleijn werkt dus steeds beter, merkt ook de 29-jarige afmaker zelf. Winnen deed hij al in Milaan-Turijn, Boucles de la Mayenne en de ZLM Tour en zelf ondervindt hij dat hij stappen maakt. “Dat komt ook door het team. De data is een stuk beter, maar ook de support die ik heb tijdens de wedstrijden is echt super geregeld”, aldus De Kleijn.

Zijlaard voelt zich ook goed als sprintloods. “We voelen elkaar heel goed aan. We vinden elkaar ook aardige gasten. Tenminste, ik Arvid wel, dan moet je maar aan hem vragen wat hij van mij vindt”, lacht de neef van oud-wielrenner Michael Zijlaard. “Op de fiets klikt het en naast de fiets klikt het, dus we mogen niet klagen.”

“Eigenlijk zijn we een vier-eenheid met Changizi erbij”, voegt Pluimers nog toe. “We hebben een goede band en een goede groep waarmee we mooie dingen hebben laten zien in korte tijd. Dat is leuk om daar onderdeel van uit te maken. Milaan-Turijn ging perfect, dat was een mooie bevestiging van wat we in de winter met elkaar gedaan hebben.”

In dat plan ontbreekt nog een prestatie voor De Kleijn, een overwinning in de WorldTour. “Ik hoop dat ik naar dat niveau toe kan groeien. Daar hebben we een plan voor en daar zijn we mee bezig”, is De Kleijn, die zelf nog een contract heeft tot eind 2024, ambitieus.

