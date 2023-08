Tudor strikt zes World Tour-renners voor 2024

Het is 1 augustus geweest en dus mogen de wielerploegen hun nieuwe aanwinsten wereldkundig maken. Tudor pakt het hierbij groots aan en maakt direct een hele lading aan nieuwe renners bekend. De Zwisterse formatie strikt zes World Tour-renners en promoveert een van hun renners uit het eigen development team.

De Zwitserse pro-continentale ploeg heeft zich tot doel gesteld om 2026 toe te treden tot de World Tour en maakt in 2024 een volgende stap in het bereiken van dit doel. In 2024 zullen World Tour-renners Matteo Trentin (UAE Emiraties), Alberto Dainese, Marius Mayrhofer, Florian Stork (Team dsm-firmenich), Michael Storer (Groupama-FDJ) en Alexander Krieger (Alpecin-Deceuninck) zich aansluiten bij de ambitieuze formatie.

Teammanager Raphael Meyer is dolenthousiast over de vele nieuwe aanwinsten. “Het feit dat we dit niveau aan talent binnen kunnen halen, geeft aan dat we de goede weg zijn ingeslagen. Deze renners stellen ons in staat om op alle terreinen competitief te zijn en uitnodigingen te ontvangen voor World Tour-wedstrijden.”

Mix van jeugd en ervaring

Hoewel de renners een stapje naar beneden zetten in niveau, zien de renners de lange termijn visie van de ploeg als een belangrijk element. Zo legt Matteo Trentin uit: “De ploeg heeft een hele duidelijke visie. Ik ben zeer enthousiast om de aankomende drie jaar deel uit de maken van dit team en de jongeren renners te helpen met mijn ervaring.”

De nieuwe aanwinsten van Tudor vormen een diverse groep in zowel leeftijd als specialisatie. Ervaren renners als Matteo Trentin (34) en Alex Krieger (31) worden vergezeld door jong talent als Marius Mayrhofer (22). Naast de aanwinsten van het hoogste niveau schuift Tudor ook Hannes Wilksch (21) door vanuit hun eigen development team. De jonge Duitser eindigde dit jaar nog als derde in de Giro Next Gen.