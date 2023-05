Stapje voor stapje sprint Arvid de Kleijn zich naar de top: “En nu doorpakken”

Interview

Arvid de Kleijn brak dit voorjaar door bij het internationale wielerpubliek door op geweldige wijze Milaan-Turijn te winnen. De sprinter van Tudor hoopt nu door te pakken. Na een covid-infectie zette hij zaterdag zijn goede vorm door in Veenendaal-Veenendaal met een tweede plaats. “Ik ben er nu op gebrand een rit te winnen in de ZLM Tour.”

Na afloop van Veenendaal-Veenendaal toonde De Kleijn zich een tevreden man. Door het coronavirus reed de sprinter geen koersen in april, en voor Veenendaal-Veenendaal had hij maar drie weken kunnen trainen. “Natuurlijk wil je altijd winnen, maar zeker na de periode die ik heb gehad mag ik tevreden zijn. Ik voelde me goed vandaag.”

“Met een betere positie had er misschien zelfs iets meer gezeten. De laatste 800 meter moest ik twee keer vol in de remmen. Dan wordt het lastig. Aan het einde kon je misschien wel zien dat ik nog wat over had zelfs. Maar ja, positioneren hoort ook bij sprinten. Dat ik te ver zat, is misschien ook niet voor niets. In ieder geval is dit een opmaat naar meer.”

Waar dat “meer” gaat eindigen, weet De Kleijn nog niet. De 29-jarige Gelderlander kent een lange weg naar de top, die vooralsnog de overwinning in Milaan-Turijn heet.

Elk jaar een beetje beter

De Hervelder rijdt al sinds 2015 in het continentale circuit, maar kan zich pas de afgelopen jaren regelmatig meten met de wereldtop. Tot en met 2019 streed De Kleijn bij onder meer Jo Poels, Baby-Dump en Metec-TKH om een profcontract.

Dat profcontract leek in al 2017 in de maak, tot een aantal vouwtjes in zijn kniekapsel anders bepaalde. De Kleijn lag er een lange tijd uit en kon pas eind 2018 zijn eerste wedstrijden rijden voor Metec-TKH. “Die wedstrijden hebben wel voor gezorgd dat ik niet zielsverloren heb rondgedwaald”, zei hij destijds.

2019 zou vervolgens het jaar worden waarin De Kleijn terugsloeg. Met zes UCI-zeges op zak werd hij het jaar daarop eindelijk prof, bij Riwal-Readynez. Die ploeg hield op te bestaan en dus moest de sprinter weer op zoek naar een nieuwe ploeg.

Zodoende werd hij in 2021 de eerste Europeaan bij Rally Cycling en kreeg De Kleijn voor het eerst echt stabiliteit in zijn carrière als profwielrenner. Het gevolg: succes. De afgelopen jaren won hij onder meer in de Ronde van Turkije en de Vierdaagse van Duinkerke.

Dit jaar rijdt De Kleijn bij het nieuwe Tudor Pro Cycling Team. Samen met lead-out Maikel Zijlaard vormt de Nederlander een meer dan uitstekend werkende tandem, zo lieten ze al zien in de UAE Tour en Milaan-Turijn, waar De Kleijn na een perfecte lead-out van Zijlaard de zege voor zichzelf opeiste.

Doorpakken

“Maikel is geweldig in vorm”, vertelt De Kleijn over zijn ploeggenoot. “Het is echt super mooi hoe het allemaal gaat. Als sprintploeg willen we nu echt doorpakken. De topvorm is er bij mij nog niet, maar ik ben hoopvol dat die weer gaat komen.”

“De komende weken rijden we Boucles de la Mayenne en de ZLM Tour. Daar heb ik enorm veel zin in. In de ZLM Tour heb ik nog nooit een rit gewonnen, dus ik ben er echt op gebrand om dat nu wel te doen”, gaat hij verder.

De Kleijn en Zijlaard zitten voorlopig nog wel even safe bij Tudor. Beide coureurs hebben ook in 2024 nog een contract bij de ambitieuze ploeg van Fabian Cancellara. “Ik hoop dat we volgend jaar een grote ronde mogen rijden. Hoe mooi zou het zijn als we in een grote ronde kunnen winnen?”