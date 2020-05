Nederlands kampioene Lorena Wiebes per direct weg bij Parkhotel Valkenburg zondag 31 mei 2020 om 10:29

Lorena Wiebes vertrekt per direct bij Parkhotel Valkenburg. Dat de Nederlands kampioene weg zou gaan lag in de lijn der verwachting, nadat ze eind vorig seizoen overhoop lag met het teammanagement. Het kwam tot een kort geding, dat opgelost werd met een tijdelijke contractverlenging. Nu is dus besloten om per 1 juni 2020 uit elkaar te gaan.

De nog maar 21-jarige Wiebes debuteerde in 2018 voor Parkhotel Valkenburg. Al direct profileerde ze zich, met vier overwinningen in haar eerste jaar, als een toekomstige topsprinter. Die lijn trok de renster uit Mijdrecht in 2019 door met liefst vijftien zeges. Ze werd onder meer Nederlands kampioene, zegevierde in de Prudential RideLondon Classique en won goud op de Europese Spelen.

Kort geding na vertrekwens

Aan het einde van het seizoen 2019 kwamen Wiebes en Parkhotel Valkenburg lijnrecht tegenover elkaar te staan. Naar verluidt toonden meerdere topteams uit de Women’s World Tour interesse, maar Parkhotel Valkenburg hield een vertrek tegen vanwege een doorlopend contract. Wiebes probeerde vervolgens in een brief de samenwerking op te zeggen, wat leidde tot een kort geding van haar ploeg.

Zover kwam het uiteindelijk niet, omdat Parkhotel Valkenburg en Wiebes een tijdelijke oplossing vonden. Hierbij werd ook de kou uit de lucht genomen. Wiebes begon het seizoen dus in het truitje van Parkhotel Valkenburg; begin maart won ze de Omloop van het Hageland. Dat zal haar laatste wedstrijd worden voor de ploeg. “Als de klik er niet meer is, dan is het tijd om verder te kijken”, zegt ploegmanager Esra Tromp.

De tussentijdse transferperiode voor de vrouwen begint morgen op 1 juni en eindigt op 15 juli. Mocht Wiebes in die periode een transfer maken, dan kan ze voor een nieuwe ploeg het seizoen afmaken.

