Parkhotel Valkenburg spant kort geding aan tegen Lorena Wiebes dinsdag 7 januari 2020 om 09:40

Parkhotel Valkenburg heeft een kort geding aangespannen tegen Lorena Wiebes. De zaak komt komende donderdag voor de rechtbank van Alkmaar, meldt persbureau ANP.

Na een zeer succesvol tweede profseizoen wil de regerend Nederlands kampioene op de weg voor een andere ploeg dan Parkhotel Valkenburg rijden. Bij voorkeur een Women’s WorldTour-ploeg. Een sta-in-de-weg is echter haar doorlopende contract.

De Mijdrechtse zei de samenwerking per brief op, maar de ploeg is van mening dat het lopende contract moet worden gerespecteerd. Gesprekken tussen het management van de ploeg en de renster zijn op niets uitgelopen.

Bij de in december verreden NK baanwielrennen gaf Wiebes aan dat als ze er niet zou uitkomen met de ploeg, ze de consequentie aanvaardde het komende half jaar helemaal niet te fietsen. Zowel tijdens het NK op de baan als enkele nationale crossen reed ze in een tenue van wielervereniging UWTC.