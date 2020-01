Wiebes blijft voorlopig toch voor Parkhotel Valkenburg rijden woensdag 8 januari 2020 om 13:29

Lorena Wiebes zal voorlopig toch voor Parkhotel Valkenburg uitkomen. Dat meldt hoofdsponsor Jos van de Mortel aan De Limburger. “We hebben een akkoord bereikt, dat niemand tot tevredenheid zal stellen. Maar opgelost is opgelost.”

De ploeg had gisteren een kort geding aangespannen tegen de Nederlands kampioene omdat zij wil vertrekken naar een andere ploeg en de samenwerking per brief had opgezegd. Dat kort geding lijkt van de baan, al is het maar de vraag hoe lang zij voor het team zal blijven rijden. “Zie het als een tijdelijk akkoord. Voorlopig rijdt ze voor ons, maar er kan een moment komen dat ze naar een andere ploeg gaat”, aldus Van de Mortel.

“Haar contract wordt opengebroken en wordt nu gewerkt aan een nieuwe vaststellingsovereenkomst”, klinkt het. “Ik ga er nu vanuit dat zij de voorjaarskoersen in ons shirt en op onze fiets rijdt.”