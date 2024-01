Nick Doup • woensdag 17 januari 2024 om 07:35 woensdag 17 januari 2024 om 07:35

Nederland vult niet alle plekken in voor WK veldrijden bij de mannen: “Geen heel strenge eis”

Nederland gaat niet met een voltallige selectie van start op het WK veldrijden bij de mannen. Bondscoach Gerben de Knegt mag sowieso acht crossers sturen naar Tábor, maar dat aantal gaat hij niet selecteren. “Bij de mannen hebben we in principe meer plaatsen dan dat er renners het niveau hebben”, stelt de keuzeheer van de KNWU in gesprek met WielerFlits.

“De selectie wordt pas na Hoogerheide bekend. Ik heb wat eisen op papier en daar maakt de Wereldbeker deel van uit, dus voor Hoogerheide is voor sommigen de laatste kans om nog iets te laten zien”, benadrukt De Knegt. “Ik heb al jaren een selectie-eis op papier en dat is geen heel strenge eis in mijn ogen: twee keer top-16 rijden in de Wereldbeker. Er zijn er een paar die dat niet gehaald hebben.”

Zes mannen hebben tot nu toe wel aan die eis voldaan. Mathieu van der Poel is als regerend wereldkampioen automatisch geplaatst. Daarnaast hebben Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar, Ryan Kamp en Corné van Kessel aan de eis voldaan. Zij mogen zich dus opmaken voor de reis naar Tsjechië, begin februari.

Nederland mag, op dit moment, op papier met acht renners starten. Op basis van de landenranking van de UCI zijn dat er zeven, maar daar komt Van der Poel als huidige wereldkampioen nog bij. Mocht Nieuwenhuis, Ronhaar of Van der Haar nog voorbij Wereldbeker-leider Eli Iserbyt gaan in Benidorm (21 januari) of Hoogerheide (28 januari), dan kan TeamNL op papier met negen man gaan.

‘Als je naar een WK gaat, moet je voor een goede uitslag kunnen gaan’

Maar aan dat aantal komt De Knegt niet. Mannen als Mees Hendrikx (reed nog geen top-16 dit seizoen) en Stan Godrie (werd in Val di Sole vijftiende, moet nog een keer in de top-16 eindigen) moeten zich nog tonen in Benidorm en Hoogerheide om naar het WK te mogen. “Ze weten dat die eis er is. Ze moeten het laten zien en daar heb ik ook contact met ze over”, aldus de bondscoach.

“Ik heb prima contact met alle renners, al jaren, maar ik vind wel dat als je naar een WK gaat bij de profs, dan moet je in de basis voor een goede uitslag kunnen gaan”, gaat hij verder. “Iemand als Hendrikx reed op het NK wel een goede koers, dus hij krijgt nog twee goede kansen.”