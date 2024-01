Niels Bastiaens • dinsdag 16 januari 2024 om 08:30 dinsdag 16 januari 2024 om 08:30

Wordt dit de WK-selectie van Sven Vanthourenhout? “Het lijstje voor Tábor is niet superlang”

Interview Binnen een kleine week, op maandag 22 januari, maakt Sven Vanthourenhout zijn selectie voor het WK veldrijden bekend. De Belgische bondscoach staat dit jaar niet voor een heel lastige opdracht, zo laat hij aan WielerFlits weten. En inderdaad: wanneer we zelf een WK-selectie proberen maken, komen we niet voor hartverscheurende keuzes te staan.

Als nummer twee op de landenranking van de UCI na Nederland, kan België sowieso rekenen op zeven startbewijzen. Bondscoach Vanthourenhout mag echter nog twee plekjes extra verdelen, want dankzij de Europese titel van Michael Vanthourenhout en – als alles goed gaat – de Wereldbekerwinst van Eli Iserbyt zijn zij automatisch gekwalificeerd voor de mondiale titelstrijd.

Negen namen

Naast deze twee, kloppen enkele anderen nadrukkelijk op de WK-deur. Voor het gemak nemen we de uitslag van het meest recente BK als waardemeter voor de selectie. Voor de renners op de plekken één tot en met acht kun je dat prima verantwoorden. Joran Wyseure (2e), Niels Vandeputte (4e), Thibau Nys (6e) en Laurens Sweeck (8e) mogen op hun beide oren slapen, als je hun vormpeil van de voorbije weken ziet. De ervaren Jens Adams (5e) en Toon Vandebosch (7e) kun je geen certitude noemen, maar na een redelijk stabiele kerstperiode kan de bondscoach bijna niet meer rond hen heen.

Blijft over: de strijd voor het negende en laatste plekje. Nummer negen in de uitslag van het BK, Quinten Hermans, haalt ook een degelijk niveau, maar zegt finaal af. En de tiende, Lander Loockx? Die zou eigenlijk na het BK rust nemen, om fris aan de wegcampagne met TDT-Unibet te beginnen. Maar uiteindelijk heeft hij zijn kar gekeerd. Loockx viel in het begin van het seizoen steevast buiten de wereldbekerselecties van Vanthourenhout, maar was er vanaf november toch drie keer bij.

Intussen informeerde de bondscoach naar zijn plannen. De Leuvenaar wil zijn seizoen best doortrekken tot het WK, omdat het zijn droom is om er te rijden. Maar dan zal hij wel boven de 22-jarige Witse Meeussen (DNF op het BK) verkozen moeten worden. Die was eerder al present op het EK en leek na een sterke eerste seizoenshelft lange tijd in polepositie te liggen. Maar de voorbije weken doet niet alleen Loockx, maar ook Thijs Aerts (11e) beter. Verder zien we weinig kandidaten, omdat andere sterke jongens zoals Emiel Verstrynge, Jente Michels en Ward Huybs in het U23-WK zullen uitkomen.

“Veel afwezigen”

“Ik weet goed wat ieders kwaliteiten zijn. Ik ken die jongens door en door”, legt bondscoach Sven Vanthourenhout uit. “Ik wil geen namen noemen als certitude, want er kunnen altijd jongens uitvallen. Maar als je de rekening maakt, zie je snel: het lijstje is niet superlang. Er zijn redelijk veel afwezigen, hé. Wout van Aert, Toon Aerts, Tim Merlier, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Gerben Kuypers en Daan Soete zijn voor mij allemaal jongens die je altijd kan invullen op je lijstje. Zonder hen zie je de potentiële WK-gangers snel krimpen. In mijn hoofd is de selectie af, maar iedereen moet wel gezond blijven.”

Wat verwacht de bondscoach nog van de jongens die in de weegschaal liggen? “Iedereen moet uiteraard vorm van paraatheid tonen in de resterende crossen. Maar nogmaals, ik weet goed welke renners iets kunnen op een parcours zoals dat van Tábor. Ik ga ook geen selectie maken op basis van één of twee goede uitslagen. Je moet het eerder over een aantal weken bekijken, met in je achterhoofd dat het straks in Tsjechië moet gebeuren.”

Al kan een eventuele nederlaag van Iserbyt in de Wereldbeker – ter illustratie: Nederlander Joris Nieuwenhuis staat met slechts twee manches te gaan op 25 punten van de West-Vlaming en er zijn 40 punten per manche te verdienen – betekenen dat er een plaatsje minder in te vullen is. Het ziet er voor de nieuwe Belgische kampioen goed uit, maar hij sukkelt met vermoeidheidsverschijnselen. “Ik hou zeker rekening met het scenario van een plekje minder. Dat zijn dingen die je altijd moet incalculeren en dan wordt het nog lastig wie afvalt.”

Vier kopmannen?

Voor het Belgisch kampioenschap waren Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Laurens Sweeck de vier topfavorieten van het publiek, maar ook van de bondscoach. Moeten we hen dan ook als de vier kopmannen op het WK zien? “Wat Iserbyt betreft: uiteraard. Als we die tien dagen waarin hij met ziekte is uitgevallen even vergeten, dan is hij dé man van het seizoen. En de naam die je altijd als eerste invult.”

“Verder moet je dat verhaal van kopmannen ook wat nuanceren. Start je als topfavoriet, of met de namen die we net genoemd hebben? Je weet dat je tegen Mathieu van der Poel moet koersen, die in zijn beste vorm ooit zit. Dan moet je daar heel voorzichtig in zijn. Je gaat scenario’s doorpraten, maar het is vooral belangrijk dat ze paraat zijn om een supergoed WK te rijden. De laatste weken hebben veel jongens hier en daar gezondheidsperikelen gehad, en een drukke week. De komende periode moeten ze alles resetten en de week die komt is daarvoor cruciaal.”

Podiumplaats

Is een podiumplaats dan het hoogst haalbare voor de Belgen? “We gaan er op dit moment wel vanuit dat Mathieu wereldkampioen wordt”, aldus Vanthourenhout. “Maar ik denk dat je altijd klaar moet zijn voor het geval hij het toch niet zou worden, hoe klein die kans ook is. Ik wil geen doemscenario’s zoals sneeuw en ijs noemen waarin Mathieu niet zou winnen. Daarvoor heb ik veel te veel respect voor de mens en atleet Mathieu van der Poel. Maar wij moeten wel klaar zijn.”