Nederland trekt met stevige afvaardiging naar Wereldbeker Tábor

Veldritbondscoach Gerben de Knegt reist met een omvangrijk gezelschap naar de eerste wereldbekermanche op Europese bodem in het Tsjechische Tábor van aankomende zondag. Daar komen voor het eerst deze winter ook de jongerencategorieën in actie.

De Knegt kijkt uit naar deze klassieker op de veldritkalender. “Aan het begin van het jaar is het altijd uitkijken naar zo’n eerste krachtmeting voor de junioren en junior-vrouwen, omdat je dan toch een eerste indicatie van de krachtsverhoudingen krijgt. We zijn er met een grote groep, maar bij de elite-mannen zijn we maar met vier man present. Het is nog wachten op de seizoenstart van Mathieu en David van der Poel en ook van Joris Nieuwenhuis.”

“Bovendien is Corné van Kessel uitgeschakeld door een sleutelbeenbreuk”, schetst De Knegt. “Bij de vrouwen missen we vooral wereldkampioene Marianne Vos nog, maar zien we Shirin van Anrooij en Puck Pieterse terugkeren in het veld.” Van Anrooij begint donderdag overigens al aan haar veldritseizoen in de Kermiscross van Ardooie. Pieterse kwam zondag al in actie en schoot meteen raak in de GP Oisterwijk.

De Knegt: “Ook eerstejaars belofte Leonie Bentveld krijgt een kans na een sterke start van haar seizoen met enkele podiumplaatsen bij de elite. Manon Bakker missen we dan ook nog wel, want die neemt wat rust na de wedstrijden in de Verenigde Staten. Al met al kunnen we met een sterke groep rensters naar Tábor afreizen. Ik verwacht bij de vrouwen dat we opnieuw voor de zege kunnen strijden en in de andere categorieën hoop ik op zoveel mogelijk positieve uitschieters.”

Pim Ronhaar rijdt in Tábor mee met de beloften en dat is niet zonder reden. “Ik ga vijf Wereldbekers rijden bij de beloften, op die manier kan ik het EK en het WK voor beloften meerijden. Voor de rest zal ik alle crossen in de elite-categorie in actie komen”, vertelde hij voor het crosseizoen aan WielerFlits.

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Tábor– junior-vrouwen

Bloeme Kalis

Fee Knaven

Puck Langenbarg

Lauren Molengraaf

Roxanne Takken

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Tábor– junior-mannen

Guus van den Eijnden

Floris Haverdings

Jelte Jochems

Senna Remijn

Keije Solen

Mika Vijfvinkel

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Tábor– beloften-mannen

Bailey Groenendaal

Tibor del Grosso

David Haverdings

Danny van Lierop

Luke Verburg

Pim Ronhaar

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Tábor– elitevrouwen

Aniek van Alphen

Shirin van Anrooij

Leonie Bentveld

Denise Betsema

Lucinda Brand

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Inge van der Heijden

Maud Kaptheijns

Puck Pieterse

Annemarie Worst

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Tábor– elitemannen

Stan Godrie

Lars van der Haar

Mees Hendrikx

Ryan Kamp