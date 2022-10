Shirin van Anrooij begint aan het veldritseizoen in Kermiscross Ardooie

Shirin van Anrooij duikt bijna het veld in. Op donderdag 20 oktober rijdt de 20-jarige renster van Baloise Trek Lions de Kermiscross Ardooie. Het nieuws is bevestigd aan WielerFlits.

De Kermisscross Ardooie is een veldrit van C2-niveau. Vorig jaar ging de winst bij de vrouwen naar Alicia Franck, voor Suzanne Verhoeven en Amira Mellor. Voor Van Anrooij wordt het haar eerste cross sinds het WK in Fayetteville (30 januari), toen ze bij de U23-vrouwen als tweede eindigde achter Puck Pieterse. Eerder in het seizoen 2021-2022, bij het EK op de VAM-berg, waren de rollen precies omgedraaid. Toen ging Van Anrooij er met de zege vandoor en werd Pieterse tweede.

Haar wegseizoen sloot Van Anrooij eind september ook met de wereldkampioenschappen, ditmaal in Australië. In de tijdrit eindigde ze als dertiende, in de wegrit werd ze 51ste. Afgelopen zomer behaalde ze een veertiende plaats in het algemeen klassement van de Tour de France Femmes, waarmee ze beste jongere in die ronde was.